Головокружительная скорость ⚡️⚡️

Эз Абде показал впечатляющую игру во время товарищеского матча «Барсы» с «Арсеналом» (3:5).

Марокканец начал игру на левом фланге, и ему потребовалось всего шесть минут, чтобы сотворить потрясающую возможность для гола, которой с радостью воспользовался Левандовски.

Абде в бешеном темпе пронесся вдоль боковой линии, ошарашив защиту «Арсенала», и залетел в штрафную. Ни секунды не раздумывая, вингер покатил мяч ровно в ноги Рафинье, но удар бразильца отразил голкипер «Арсенала» Рэмсдейл. Левандовски подскочил к отрикошетившему мячу и все же заколотил его в ворота, открыв счет матча.

Прошлый сезон Абде провел в «Осасуне», куда перешел на правах аренды. Этим летом он вернулся в «Барсу» и смог завоевать доверие Хави. Как сообщал крайне надежный журналист Маттео Моретто, главный тренер обожает марокканца и восхищен его талантом.

Однако имя вингера все равно регулярно фигурирует в трансферных слухах, несмотря на страстное желание Хави сохранить игрока. К сожалению, он является одним из немногих игроков, способных принести клубу прибыль, а каталонцам просто необходимо продавать, чтобы привести свои финансы в порядок.