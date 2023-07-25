Другого мы и не ожидали!

В «Барселоне» удивлены и восхищены быстрой адаптацией Илкая Гюндогана к системе Хави.

По словам Алекса Пинтанеля из Relevo, люди в клубе «сходят с ума» от того, как глубоко Гюндоган понимает тактику и чего от него хочет тренер, проведя всего пару недель в клубе. А еще за это время полузащитник успел наладить отличные отношения с новыми партнерами по команде и уже наработать некоторые связки.

Этим летом «Барселона» получила уникальную возможность бесплатно подписать Гюндогана, так как срока его контракта с «Манчестер Сити» истек, и каталонцы не упустили свой шанс. Сам Илкай страстно хотел присоединиться к «блаугране», поэтому сделке почти ничто не мешало.

Немецкий полузащитник входит в число наиболее опытных членов команды, ему 32 года, и до этого он завоевывал трофеи в двух топ-лигах: Бундеслиге и Премьер-лиге. Теперь он постарается помочь каталонцам в борьбе за успех в новом сезоне.