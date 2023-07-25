Если они готовы платить Мбаппе 700 миллионов, то сколько предложат ему?

Этим летом Саудовская Аравия неожиданно стала одним из самых популярных направлений для футболистов. Такие игроки, как Карим Бензема, Рубен Невеш, Фирмино, Нголо Канте и многие другие, решили завершить свои карьеры в Европе и отправиться на Ближний Восток.

Однако многих футболистов не соблазнили заманчивые предложения саудовцев. Месси решил отправиться в США, а Лука Модрич, Джанлуджи Буффон, Томас Мюллер, Сон Хын Мин и еще десятки именитых игроков не были готовы отказаться от выступления в топ-лигах. Среди отказавшихся был и Роберт Левандовски. Но, согласно информации от Mundo Deportivo, «Аль-Хилаль» не оставляет надежды подписать польского форварда.

Ранее этим летом они уже пытались переманить нападающего с «Камп Ноу», но их предложение было отклонено — Роберт счастлив в Испании и считает, что еще несколько лет может выступать на высшем уровне.

Но «Аль-Хилаль», который уже устроил трансферы Калиду Кулибали, Рубена Невеша, Сергея Милинокович-Савича и Малкома, отчаянно хочет подписать Левандовски и, как сообщается, планирует подать вернуться за ним в 2024 году в надежде, что 35-летний игрок передумает.

В свой первый сезон в «Барсе» Леви забил 33 гола и сделал 8 результативных передач в 46 играх и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.