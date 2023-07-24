Наконец вновь сошлись в одной команде.

Несмотря на то, что футболисты в последнее время пишут довольно много автобиографий, некоторые из них выбиваются из общего числа. Так, к примеру, случилось с книгой Ориоля Ромеу «Сезон моей жизни» (La temporada de mi vida), которую он выпустил в декабре 2021 года. Она написана в формате дневника и охватывает сезон-2020/2021. Ромеу постарался показать самого себя через футбол, а также человеческую сторону футболиста.

Несмотря на то, что с момента выхода книги прошло уже почти три года, недавно она обрела больший смысл. Ведь в ней есть целая глава, посвященная главному тренеру «Барселоны» Хави. Ориоль в ней рассказывает о первой тренировке с первой командой, воспитанником которой стал.

Ориоль Ромеу играл в рондо, а мяч двигался очень быстро. Молодого игрока отправили в центр, а снаружи против него играли Хави, Иньеста, Месси и Бускетс. Пришлось очень несладко. «Мои ощущения после тренировки были немного разочаровывающими», − пишет Ориоль. Однако все изменилось, когда в раздевалке к нему подошел Хави. «Он всегда был моим кумиром, но с того момента, как я узнал его как человека, отношение к нему стало еще лучше».

Ромеу всегда был очень критичен к себе и постоянно совершенствовался. Вместе со своим аналитиком и тренером Дамией Эстерлихом они провели анализ и поняли, что в некоторых эпизодах Ориоль слишком расслабляется, из-за чего теряет опасные мячи. Они стали искать эталон игрока, который всегда был активен и принимал верные решения в течение 90 минут. Неудивительно, что в тот момент в памяти всплыл Хави.

У Ромеу был номер Хави, так как тот в один из сезонов звал его присоединиться к «Аль-Садду». Ориоль решил не смотреть видео, а написать кумиру. «Я искал игрока, который был бы идеалом в плане активности и концентрации, и я подумал о тебе. Как тебе это удавалось? Были ли какие-то ритуалы? Если ты занят и не можешь ответить, то окей».

Ответ Хави пришел на следующий день и игрок был вне себя от счастья. «Я был очень ответственным парнем и я ненавижу ошибки, − откровенничал тренер. − Я не могу ошибаться. Если у меня что-то не получается, то бью себя по рукам. Я перфекционист. Любой мяч был как последний, я был обязан сделать все правильно. Это чувство ответственности. Каждый раз повторял: «Вау, я собираюсь провести идеальную игру». Ставил перед собой индивидуальные задачи: в рондо, в игре на владение мячом».

В конце Ориоль Ромеу признается, что ему очень повезло получать советы от такого игрока, как Хави: «Я и так вознес его на пьедестал, а тут еще и это сообщение...»

Выходит, что у этого союза есть очень сильная и занятная предыстория. Ромеу и Хави просто не могли не пересечься снова. Есть надежда, что этот союз будет максимально взаимовыгодным.