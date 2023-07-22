Отличное усиление для Хави.

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган дал понять, что готов играть везде, где его попросит Хави. Он подчеркнул те роли, в которых ему удобнее выступать.

«Я привык время от времени менять позицию. Например, в последние два года я играл в более атакующей роли, приближался к штрафной соперника, создавал моменты, забивал голы. Это было невероятно весело».

«В один из сезонов был на позиции «шестерки», один, только я. В последних 15-17 матчах играл на одной позиции, мне это нравилось. Это было совершенно удивительное время в другой роли. Мне комфортно играть в нападении, но я знаю, что могу хорошо действовать и на позиции опорника. Готов играть везде, где необходимо тренеру».

В прошедшем сезоне 32-летний игрок забил 18 голов в 51 матче за «Сити», причем 14 из них он провел в качестве атакующего полузащитника.