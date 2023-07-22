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Универсальный боец «Барсы». Гюндоган рассказал о том, на какой позиции предпочитает играть

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Отличное усиление для Хави.

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган дал понять, что готов играть везде, где его попросит Хави. Он подчеркнул те роли, в которых ему удобнее выступать.

«Я привык время от времени менять позицию. Например, в последние два года я играл в более атакующей роли, приближался к штрафной соперника, создавал моменты, забивал голы. Это было невероятно весело».

«В один из сезонов был на позиции «шестерки», один, только я. В последних 15-17 матчах играл на одной позиции, мне это нравилось. Это было совершенно удивительное время в другой роли. Мне комфортно играть в нападении, но я знаю, что могу хорошо действовать и на позиции опорника. Готов играть везде, где необходимо тренеру».

В прошедшем сезоне 32-летний игрок забил 18 голов в 51 матче за «Сити», причем 14 из них он провел в качестве атакующего полузащитника.

2 комментария

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Arsen5270
Гюндоган точно усилит центр. Может стать вторым Ракитичем для Барсы, он тоже приходил на замену Хави и неплохо справился с задачей.
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Роман Глазков
Ответ Arsen5270
Гюндоган точно усилит центр. Может стать вторым Ракитичем для Барсы, он тоже приходил на замену Хави и неплохо справился с задачей.
Думаю, получится даже лучше чем с ракитичем
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