В Лос-Анджелесе Ориоль Ромеу был представлен как новый футболист «Барсы». Команда находится в предсезонном туре по США, поэтому презентация новичка прошла не в столице Каталонии.

Вот несколько фото с мероприятия:

На презентации Ромеу подтвердил, что звонок Хави серьезно повлиял на его возвращение в «блауграну»:

«Эмоции от того, что Хави позвонил мне и подумал обо мне, были бесценными. Хави позвонил, когда я был в отпуске. Он сказал, что обсудил с руководством мой трансфер, тренер хотел, чтобы именно я занял позицию опорника. Для меня Хави всегда был примером, как и для всех, кто любит футбол».

Также Ориоль рассказал, какие эмоции испытывает от возвращения в «Барсу»:

«Это замечательное чувство! Так волнительно получить шанс вернуться домой и помочь команде продолжать расти».

А вы рады, что испанец вернулся в «блауграну»? Сможет ли он закрепиться в основе клуба?