Сегодня Хави объявил список игроков, которые отправятся в США на предсезонную подготовку.

Вот полный состав команды:

Вратари: Тер Стеген, Иньяки Пенья, Андер Астралага

Защитники: Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Хулиан Араухо, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Клеман Ленгле, Серджиньо Дест, Микаил Файе, Алекс Вейл,

Полузащитники: Френки де Йонг, Франк Кессиэ, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Педри, Гави, Марк Касадо, Фермин Лопес, Ориоль Ромеу, Алеиш Гарридо.

Форварды: Роберт Левандовски, Эзе Абде, Ансу Фати, Усман Дембеле, Рафинья, Ферран Торрес, Ламин Ямаль

Нико Гонсалес и Чади Риад не попали в состав команды, так как должны отправиться в аренду.

«Барселона» вылетит в США в среду днем, первый матч турне «Барса» проведет в субботу против «Ювентуса».