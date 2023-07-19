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Начало работы. Хави объявил список игроков, которые поедут в турне по США

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Сегодня Хави объявил список игроков, которые отправятся в США на предсезонную подготовку.

Вот полный состав команды:

Вратари: Тер Стеген, Иньяки Пенья, Андер Астралага

Защитники: Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Хулиан Араухо, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Клеман Ленгле, Серджиньо Дест, Микаил Файе, Алекс Вейл,

Полузащитники: Френки де Йонг, Франк Кессиэ, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Педри, Гави, Марк Касадо, Фермин Лопес, Ориоль Ромеу, Алеиш Гарридо.

Форварды: Роберт Левандовски, Эзе Абде, Ансу Фати, Усман Дембеле, Рафинья, Ферран Торрес, Ламин Ямаль

Нико Гонсалес и Чади Риад не попали в состав команды, так как должны отправиться в аренду.

«Барселона» вылетит в США в среду днем, первый матч турне «Барса» проведет в субботу против «Ювентуса».

Nico Gonzalez set to leave Barcelona after chat with Xavi - Barca Blaugranes

1 комментарий

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Maksim1302
Не вижу Торре, он видимо все же уходит в аренду за игровой практикой
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