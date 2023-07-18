FC BARCELONA
Блог

Отдых закончился. Стал известен полный список из 34 игроков «Барселоны», которые готовятся к сезону

Клубы Клубы
Хави Хави
Барселона Б Барселона Б
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Часть уедет во вторую команду.

Во вторник еще 11 игроков «Барселоны» прошли медосмотр и провели первую предсезонную тренировку. В список вошли Френки де Йонг, Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Франк Кессиэ, Илкай Гюндоган, Абде Эззальзули, Марк-Андре тер Стеген, Усман Дембеле, Жюль Кунде и Шади Риад.

А вот весь список из 34 фамилий, которые проходят вместе с Хави подготовку к новому сезону:

Вратари: Тер Стеген, Пенья

Защитники: Кристенсен, Кунде, Риад, Араухо, Бальде, Гарсия, Мартинес, Алонсо, Лангле, Дест, Файе.

Полузащитники: Де Йонг, Кессиэ, Гюндоган, Гонсалес, Роберто, Педри, Торре.

Нападающие: Левандовски, Абде, Фати, Дембеле, Рафинья, Торрес, Ямаль.

Кроме перечисленных игроков, Хави также позвал еще семерых игроков «Барса Атлетик»: Марк Касадо, Пау Прим, Пау Кубарси, Марк Гиу, Эстанис Педрола, Унаи Фернандес и Фермин Лопес.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RUSLAN USMANKULYYEW
А где Гави?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arajanarm
Пару Прим и Пау Курбаси будущее Барсы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
А где Гави?
На шоу танцы с Волочковой выступает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий