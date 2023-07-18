Часть уедет во вторую команду.

Во вторник еще 11 игроков «Барселоны» прошли медосмотр и провели первую предсезонную тренировку. В список вошли Френки де Йонг, Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Франк Кессиэ, Илкай Гюндоган, Абде Эззальзули, Марк-Андре тер Стеген, Усман Дембеле, Жюль Кунде и Шади Риад.

А вот весь список из 34 фамилий, которые проходят вместе с Хави подготовку к новому сезону:

Вратари: Тер Стеген, Пенья

Защитники: Кристенсен, Кунде, Риад, Араухо, Бальде, Гарсия, Мартинес, Алонсо, Лангле, Дест, Файе.

Полузащитники: Де Йонг, Кессиэ, Гюндоган, Гонсалес, Роберто, Педри, Торре.

Нападающие: Левандовски, Абде, Фати, Дембеле, Рафинья, Торрес, Ямаль.

Кроме перечисленных игроков, Хави также позвал еще семерых игроков «Барса Атлетик»: Марк Касадо, Пау Прим, Пау Кубарси, Марк Гиу, Эстанис Педрола, Унаи Фернандес и Фермин Лопес.