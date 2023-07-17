Путь к основе может оказаться очень коротким.

Этим летом «Барселона» приобретает игроков как и для настоящего, так и для будущего. Одним из футболистов, которому пока предстоит заслужить место в первой команде, является 19-летний Микаил Файе. Каталонцы купили его у хорватской «Кустошии», выступающей во втором дивизионе.

Предполагалось, что Файе понадобится некоторое время на адаптацию, но за прошедшую неделю предсезонки он смог себя проявить так хорошо, что теперь Хави собирается дать ему «много шансов» в туре по США, сообщает Sport. Во время многих тренировок главный тренер проверял Микаила в паре с Араухо, и результаты были очень впечатляющими — левоногий Файе отлично дополняет правоногого Рональда.

Пока Микаил оправдывает все ожидания, а они были высоки, учитывая отзывы, которые каталонцы получали об игроке до его трансфера.

Испанское издание сообщает, что его экс-тренер Самир Топлак говорил клубу, что Файе и Йошко Гвардиол, за которым сейчас охотится «Манчестер Сити», были самыми талантливыми игроками, с которыми ему доводилось работать.

Также Микаил выступал в «Кустошии» вместе с братом воспитанника каталонцев Дани Олмо, 27-летним Карлосом. Он и его семья тоже предоставили свои наблюдения «Барсе», и в них были только положительные характеристики.

Файе проведет предсезонку с первой командой, но в новом сезоне он пока будет выступать за «Барселону Атлетик». Однако повышение может случиться при первом же удобном случае, так что стоит скоро ждать его в основе.