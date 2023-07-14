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Только один игрок «Барсы» не поедет на предсезонку в США. Хави на него не рассчитывает

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Пабло Торре не поедет на предсезонное турне «Барселоны» по США. Хави не рассчитывает на молодого испанца, поэтому клуб готовится отдать его в аренду, сообщает Mundo Deportivo.

В настоящее время каталонцы ведут переговоры с «Жироной».

Напомним, Торре перешел в старшую команду «Барсы» в прошлом году из «Расинга» за 5 млн евро, но в итоге был зарегистрирован как игрок молодежной команды.

В прошедшем сезоне на его счету один гол и одна передача в 13 матчах за команду Хави.

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