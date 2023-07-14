Журналист Жерар Ромеро сообщает, что Хави решил дать шанс в новом сезоне марокканскому нападающему Абде Эззальзули.

Футболист присоединился к «Барселоне» в 2021 году, но прошлый сезон провел в аренде в «Осасуне».

Сообщается, что футболист впечатлил Хави своей игрой на чемпионате мира и в «Осасуне».

Помимо планов наставника «Барсы», есть несколько команд Ла Лиги, которые готовы приобрести у «Барселоны» игрока. Возможен даже вариант с продлением аренды, если желание Хави будет проигнорировано руководством клуба.