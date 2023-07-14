FC BARCELONA
Блог

Хави принял решение по Десту: поедет ли он на сбор в США?

Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Решение Хави в отношении Деста заключается в том, что игрок присоединится к «Барселоне» в предсезонном туре по США на следующей неделе, согласно Esport3, надежному источнику «Барселоны».

Это будет последний шанс Деста убедить Хави, что он достоин быть в составе в следующем сезоне. «Барса» посоветовала Лангле и Алексу Кольядо воздержаться от тренировок и разобраться в своем будущем после возвращения из аренды.

Но Десту разрешили тренироваться с первой командой, поскольку у Хави нет другого правого защитника в его команде, а Кунде и Араухо еще не вернулись.

Хави все еще надеется, что «Барса» может подписать Канселу, возможно, в аренду, или Пабло Маффео, но с финансовым положением клуба это может не произойти.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий