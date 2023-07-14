Решение Хави в отношении Деста заключается в том, что игрок присоединится к «Барселоне» в предсезонном туре по США на следующей неделе, согласно Esport3, надежному источнику «Барселоны».

Это будет последний шанс Деста убедить Хави, что он достоин быть в составе в следующем сезоне. «Барса» посоветовала Лангле и Алексу Кольядо воздержаться от тренировок и разобраться в своем будущем после возвращения из аренды.

Но Десту разрешили тренироваться с первой командой, поскольку у Хави нет другого правого защитника в его команде, а Кунде и Араухо еще не вернулись.

Хави все еще надеется, что «Барса» может подписать Канселу, возможно, в аренду, или Пабло Маффео, но с финансовым положением клуба это может не произойти.