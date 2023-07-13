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«Такого не происходит с игроками из Англии». Агент Витора Роке назвал одно преимущество Ла Лиги перед Премьер-лигой

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Будущий форвард «Барсы» полон амбиций!

Вчера «Барселона» официально объявила о подписании юного бразильского таланта Витора Роке. Нападающий должен перейти в команду зимой или следующим летом и стать преемником Роберта Левандовски на острие атаки.

Андре Кюри, агент Витора Роке, объяснил в подкасте Charla, почему его клиент предпочел Ла Лигу английской Премьер-лиге:

«Если взглянуть на последние годы, то в целом игроки из Испании получают большую мировую известность, чем из АПЛ.

Посмотрите на номинации на «Золотой мяч»: Месси, Роналду, Хави, Иньеста, Неймар, Модрич, Бензема... Такого не происходит с игроками из Англии. Испанский футбол, особенно такие бренды, как «Реал Мадрид» и «Барселона», дают возможность помечтать».

Ранее Кюри сообщал, что Роке получал более выгодные предложения от клубов Премьер-лиги, в частности от «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Учитывая амбиции 18-летнего нападающего, неудивительно, что в его контракт с каталонцами даже включен «пункт о «Золотом мяче».

Поговаривали, что Роберт Левандовски ушел из мюнхенской «Баварии» в «Барсу» во многом из-за того, что в Испании выше вероятность выиграть заветную индивидуальную награду.

5 комментариев

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#SharkTeam
Ну дак Перес мячики покупать умеет. После ЗМ Модрича даже Роналду на это намекнул
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Your Friend
Ответ Lavinka
Ещё этот Кюри сказал что за Роке предлагали почти 100 лямов клуб из АПЛ . Такой ****** этот агент .
ага а потом будут всплывать новости от Тен Хага, Клоппа: у нас была возможность купить его за 50+ бонуса а он выбрал Барсу, такие новости были из года в год были от Арсена про Месси, Моуриньо и тд тп
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