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У Хави есть два претендента на роль правого защитника. У Деста в «Барсе» шансов нет

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Каталонцам придется поработать.

Кажется, Серджиньо Десту пора паковать чемоданы, так как у него вряд ли есть будущее в «Барселоне». По словам надежного журналиста Хави Мигеля, американский защитник не входит в планы главного тренера на предстоящий сезон.

Дест рассчитывал, что получит новую возможность проявить себя в «блаугране», но после непримечательного периода аренды в Италии он не смог произвести впечатление на Хави на первых тренировках предсезонки.

Первым и самым лучшим кандидатом на роль правого защитника по-прежнему остается Жоау Канселу из «Манчестер Сити», но сделка выглядит почти невозможной, учитывая зарплату и запрашиваемую за него цену.

Хави также попросил клуб изучить возможность трансфера Пабло Маффео из «Мальорки». Крепкий правый защитник, который за последние несколько лет плавно перешел из полузащиты в защиту. Ранее такой вариант почти не фигурировал в СМИ.

Судя по всему, «Барселона» приложит все усилия, чтобы усилить правый фланг обороны, поскольку Жюль Кунде остается единственным игроком, который может выступать на этой позиции, но и то сам игрок предпочитает центр.

4 комментария

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yulay
А почему не возвращают Арнау Мартинеса?
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ЧИКО
А зачем притащили этого Араухо? И ему навредили, отняли почти сезон и вообще о нём никакого разговора нет…. зарплату то платят наверное…Что касается Деста, там вообще разговора де должно быть никакого. Продать, отдать, подарить или уволить… а зарплата у него достаточно высока…
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Dinar Ibragimov
Вандерсон из Монако лучший вариант
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Вячеслав Новиков
Ответ ЧИКО
А зачем притащили этого Араухо? И ему навредили, отняли почти сезон и вообще о нём никакого разговора нет…. зарплату то платят наверное…Что касается Деста, там вообще разговора де должно быть никакого. Продать, отдать, подарить или уволить… а зарплата у него достаточно высока…
Я сам не понимаю зачем покупали тогда Араухо
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