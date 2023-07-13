Каталонцам придется поработать.

Кажется, Серджиньо Десту пора паковать чемоданы, так как у него вряд ли есть будущее в «Барселоне». По словам надежного журналиста Хави Мигеля, американский защитник не входит в планы главного тренера на предстоящий сезон.

Дест рассчитывал, что получит новую возможность проявить себя в «блаугране», но после непримечательного периода аренды в Италии он не смог произвести впечатление на Хави на первых тренировках предсезонки.

Первым и самым лучшим кандидатом на роль правого защитника по-прежнему остается Жоау Канселу из «Манчестер Сити», но сделка выглядит почти невозможной, учитывая зарплату и запрашиваемую за него цену.

Хави также попросил клуб изучить возможность трансфера Пабло Маффео из «Мальорки». Крепкий правый защитник, который за последние несколько лет плавно перешел из полузащиты в защиту. Ранее такой вариант почти не фигурировал в СМИ.

Судя по всему, «Барселона» приложит все усилия, чтобы усилить правый фланг обороны, поскольку Жюль Кунде остается единственным игроком, который может выступать на этой позиции, но и то сам игрок предпочитает центр.