💪 «Лева, сделай это и с Гави, пожалуйста!» Фанаты «Барсы» в шоке от трансформации Педри
Фанаты «Барсы» впечатлены фотографиями с последних тренировок основного состава.
Болельщики в восторге от физической трансформации 20-летнего Педри, который явно прибавил мышечную массу.
Фанаты уверены, что к этому причастен Роберт Левандовски.
💬 Klingonbussy: «Влияние Левы».
💬 ZJP31: «Наш золотой мальчик выглядит готовым к выходу на новый уровень. Лева хорошо с ним поработал».
💬 BoneMarrowChutney: «Здорово такое видеть. Нам нужно, чтобы Левандовски превратил эту команду в «Баварию». Особенно это важно для Гави и Педри».
💬 Witty_Acanthisitta_9: «Это, вероятно, самый важный результат подписания Левандовского. Он покажет им, что такое строгость и тренировки. Фух, мне это нравится!»
💬 Sufficient_Work_5381: «Теперь с Гави, пожалуйста».
Думаете, в этом замешан Роберт?
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