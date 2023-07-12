Фанаты «Барсы» впечатлены фотографиями с последних тренировок основного состава.

Болельщики в восторге от физической трансформации 20-летнего Педри, который явно прибавил мышечную массу.

Фанаты уверены, что к этому причастен Роберт Левандовски.

💬 Klingonbussy: «Влияние Левы».

💬 ZJP31: «Наш золотой мальчик выглядит готовым к выходу на новый уровень. Лева хорошо с ним поработал».

💬 BoneMarrowChutney: «Здорово такое видеть. Нам нужно, чтобы Левандовски превратил эту команду в «Баварию». Особенно это важно для Гави и Педри».

💬 Witty_Acanthisitta_9: «Это, вероятно, самый важный результат подписания Левандовского. Он покажет им, что такое строгость и тренировки. Фух, мне это нравится!»

💬 Sufficient_Work_5381: «Теперь с Гави, пожалуйста».

Думаете, в этом замешан Роберт?