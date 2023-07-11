«Барселона» сказала одному игроку, что он может даже не приезжать на тренировочную базу. Хави решит его будущее через неделю
«Барселона» сообщила Клеману Лангле, что он может не тренироваться до 18 июля, пока весь состав команды не будет доступен для оценки главным тренером. Перед поездкой на предезонку в США Хави хочет посмотреть на весь состав в полном сборе, включая вернувшихся из аренды игроков.
В понедельник Лангле был в числе игроков, прошедших медосмотр, но после этого он не принимал участия в тренировке.
Французу прочат уход из «Барсы» этим летом, но Хави, вероятно, хочет в последний раз взглянуть на него, прежде чем решить, давать ему второй шанс или нет.
Прошлый сезон Лангле провел на правах аренды в «Тоттенхэме», где сыграл 35 матчей. За это время он забил один гол и отдал две результативные передачи, а также помог команде четырежды сохранить воротам сухими.
В 2018 году «Барселона» выложила за Лангле 35,9 млн евро, и вряд ли это вложение можно назвать удачным.
3 комментария