«Барселона» сообщила Клеману Лангле, что он может не тренироваться до 18 июля, пока весь состав команды не будет доступен для оценки главным тренером. Перед поездкой на предезонку в США Хави хочет посмотреть на весь состав в полном сборе, включая вернувшихся из аренды игроков.

В понедельник Лангле был в числе игроков, прошедших медосмотр, но после этого он не принимал участия в тренировке.

Французу прочат уход из «Барсы» этим летом, но Хави, вероятно, хочет в последний раз взглянуть на него, прежде чем решить, давать ему второй шанс или нет.

Прошлый сезон Лангле провел на правах аренды в «Тоттенхэме», где сыграл 35 матчей. За это время он забил один гол и отдал две результативные передачи, а также помог команде четырежды сохранить воротам сухими.

В 2018 году «Барселона» выложила за Лангле 35,9 млн евро, и вряд ли это вложение можно назвать удачным.