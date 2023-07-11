Самая долгожданная встреча: Хави впервые увиделся с Иньиго Мартинесом. С защитником договорились о переходе еще в марте
Многие игроки «Барсы» вернулись с отпусков и прибыли на предсезонную подготовку, а Хави получил возможность впервые встретиться с Иньиго Мартинесом – новичком, с которым клуб достиг соглашения о переходе еще в марте. Это первая встреча тренера и защитника.
Хави сразу обнял нового игрока, поприветствовав его в клубе.
Затем Хави пообщался с большим защитником, вероятно, объяснив ему, как здесь все устроено:
И, наконец, фотосессия:
Сообщается, что Мартинес в хорошей форме и готов сыграть первый матч за «Барсу» уже на следующей неделе, когда команда отправится в США.
Другой новичок «Барсы» Илкай Гюндоган присоединится к команде только на следующей неделе, так как клуб предоставил ему длительный отпуск после выдающегося сезона с «Манчестер Сити».
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