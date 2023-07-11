Многие игроки «Барсы» вернулись с отпусков и прибыли на предсезонную подготовку, а Хави получил возможность впервые встретиться с Иньиго Мартинесом – новичком, с которым клуб достиг соглашения о переходе еще в марте. Это первая встреча тренера и защитника.

Хави сразу обнял нового игрока, поприветствовав его в клубе.

Затем Хави пообщался с большим защитником, вероятно, объяснив ему, как здесь все устроено:

И, наконец, фотосессия:

Сообщается, что Мартинес в хорошей форме и готов сыграть первый матч за «Барсу» уже на следующей неделе, когда команда отправится в США.

Другой новичок «Барсы» Илкай Гюндоган присоединится к команде только на следующей неделе, так как клуб предоставил ему длительный отпуск после выдающегося сезона с «Манчестер Сити».