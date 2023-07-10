А как бы поступили с ними вы?

По словам журналиста Sport Мигеля Санса, Хави намерен дать второй шанс Серджиньо Десту и Клеману Лангле.

Период их аренды в «Милане» и «Тоттенхэме» завершился, и они в числе первых приехали на сегодняшнюю предсезонную тренировку.

«Барса» все еще рассчитывает на то, что Лангле может стать игроком «шпор» на постоянной основе, но пока клубам не удается согласовать условия. Однако Хави может решить оставить француза и вместо него выставить на продажу Эрика Гарсию.

Главный тренер также готов дать шанс Десту, который без особого блеска провел сезон в «Милане». «Блаугране» нужен правый защитник, чтобы прикрыть Жюля Кунде после того, как подписание Жоау Канселу оказалось слишком дорогим. Журналист Ллуис Мигельсанц добавил, что Хави хочет проверить Серджиньо в первых товарищеских матчах, а после примет решение. И тренерский штаб, и спортивный отдел считают, что если он будет выкладываться, то сможет стать игроком, способным внести свой вклад в первую команду. Никто не сомневается в его уровне, но есть проблемы с пониманием тактики и согласованностью действий.

Тем более по игроку пока не поступало никаких предложений не поступало, а он сам полон мотивации доказать, что способен стать членом команды.

Ранее сообщалось, что большинство игрок, вернувшихся из аренды, включая Деста и Лангле, готовы остаться и бороться за свое место в «Барсе».