FC BARCELONA
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Игрока молодежки на тренировку первой команды привезла мама, а охрана отказалась пускать его на базу «Барселоны» 😅😅😅

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Зато первым приехал.

17-летний Пау Прим попал в число 11 игроков молодежки, которых Хави вызвал в первую команду для подготовки к сезону. В силу возраста футболист пока не может сам сесть за руль - на базу его привезла мама - ответственный родитель так боялась опоздать, что Пау оказался первым игроком, кто прибыл на базу после отпуска.

Правда охрана такой пунктуальности не оценила и отказалась пускать Пау на базу - сотрудники просто-напросто не узнали в нем игрока «Барселоны». Как сообщает Diario Sport, игроку долго пришлось объяснять кто он такой, но в итоге на базу он попал и на тренировку не опоздал.

2 комментария

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predMBAPPE
Надо было Бартомеу не пускать на БАЗУ!
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