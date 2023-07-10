Зато первым приехал.

17-летний Пау Прим попал в число 11 игроков молодежки, которых Хави вызвал в первую команду для подготовки к сезону. В силу возраста футболист пока не может сам сесть за руль - на базу его привезла мама - ответственный родитель так боялась опоздать, что Пау оказался первым игроком, кто прибыл на базу после отпуска.

Правда охрана такой пунктуальности не оценила и отказалась пускать Пау на базу - сотрудники просто-напросто не узнали в нем игрока «Барселоны». Как сообщает Diario Sport, игроку долго пришлось объяснять кто он такой, но в итоге на базу он попал и на тренировку не опоздал.