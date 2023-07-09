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Ого. У Хави и Деку уже появились разногласия – легенды «Барсы» спорят о преемнике Бускетса

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В «Барселоне» возникли разногласия между Деку и Хави по поводу подписания Ориоля Ромеу, утверждает Mundo Deportivo.

Полузащитник «Жироны» изначально не входил в планы «Барсы» на это лето. Однако, поскольку приобретение Йозуа Киммиха и Мартина Субименди оказалось финансово невозможным, клуб считает Ромеу наиболее подходящей альтернативой на данный момент.

По крайней мере, так считает Хави. Босс «Барсы» настаивает, что у Ромеу есть все, чтобы блистать в ближайшие несколько лет, в то время как Деку скептически относится к качеству 31-летнего игрока.

Однако окончательное решение обычно остается за тренером.

А на чьей стороне вы?

Барселона" может подписать полузащитника "Жироны" Ромеу

1 комментарий

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ljolik888
За Жирону отыграл не плохо . Воспитанник , сумма выкупа не большая . Конечно хочется более топового игрока , но мы знает что финансы поют романсы .
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