В «Барселоне» возникли разногласия между Деку и Хави по поводу подписания Ориоля Ромеу, утверждает Mundo Deportivo.

Полузащитник «Жироны» изначально не входил в планы «Барсы» на это лето. Однако, поскольку приобретение Йозуа Киммиха и Мартина Субименди оказалось финансово невозможным, клуб считает Ромеу наиболее подходящей альтернативой на данный момент.

По крайней мере, так считает Хави. Босс «Барсы» настаивает, что у Ромеу есть все, чтобы блистать в ближайшие несколько лет, в то время как Деку скептически относится к качеству 31-летнего игрока.

Однако окончательное решение обычно остается за тренером.

А на чьей стороне вы?