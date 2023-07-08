Не первый раз реагирует на прессу.

Французский журналист Алекс Руис опубликовал в твиттере видео с информацией от репортера Diario AS Альберта Масну, в котором он говорит о возможном уходе Жюля Кунде из «Барселоны».

Причем журналист даже называет причину: француз не хочет играть справа, что привело к серьезному конфликту с Хави. Твит гласит: «Жюль Кунде в разногласиях с Хави и собирается уйти?»

Руис же перепостил его себе со следующим комментарием: «Альберт Масну в интервью SPORT рассказывает о случившемся с Кунде и его позиции правого защитника в «Барсе»! Чем закончится мыльная опера? Альберт дает нам все версии!»

Сам Жюль Кунде, который нередко реагирует на всякие слухи, отреагировал так: «Какие хорошие шутки ты рассказываешь мне, Альберт». И добавил пару смеющихся смайлов. Похоже, что это очередной фейк.