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Журналисты в очередной раз приписали Кунде конфликт с Хави. Игрок не сдержался и ответил

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Не первый раз реагирует на прессу.

Французский журналист Алекс Руис опубликовал в твиттере видео с информацией от репортера Diario AS Альберта Масну, в котором он говорит о возможном уходе Жюля Кунде из «Барселоны».

Причем журналист даже называет причину: француз не хочет играть справа, что привело к серьезному конфликту с Хави. Твит гласит: «Жюль Кунде в разногласиях с Хави и собирается уйти?»

Руис же перепостил его себе со следующим комментарием: «Альберт Масну в интервью SPORT рассказывает о случившемся с Кунде и его позиции правого защитника в «Барсе»! Чем закончится мыльная опера? Альберт дает нам все версии!»

Сам Жюль Кунде, который нередко реагирует на всякие слухи, отреагировал так: «Какие хорошие шутки ты рассказываешь мне, Альберт». И добавил пару смеющихся смайлов. Похоже, что это очередной фейк.

1 комментарий

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Bob Ganiev
>> Похоже, что это очередной фейк.
это про 99% публикоемого на спортсе
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