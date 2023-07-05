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Агент Кессиэ прибыл в Барселону. Появилась новая информация о будущем игрока

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Франк Кессиэ останется в «Барселоне», он изменит свое решение, только если получит «невероятное предложение» из Саудовской Аравии, сообщает Маттео Моретто из Relevo.

Агент ивуарийца в среду прибыл в Барселону, чтобы встретиться с Деку и Матеу Алемани. Сам Кессиэ рассчитывает провести следующий сезон в «блаугране». При этом полузащитник хочет быть важной частью команды.

Ранее Жерар Ромеро сообщил, что после телефонного разговора с Хави Франк принял решение покинуть клуб. Позже этот инсайд опровергло агентство, представляющее услуги ивуарийца.

По информации Ромеро, саудовский «Аль-Ахли» предложил «Барсе» за Кессиэ 20 млн евро, а самому игроку – зарплату 10 млн евро в год. Но полузащитник хочет получать больше, утверждает The Athletic.

Как оцениваете игру Франка в минувшем сезоне? Нужен ли он «Барселоне»?

1 комментарий

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прощай Роналду
Дайте Барсе 50 и Лапорта найдёт путь как доставить его вам)))
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