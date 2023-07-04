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Кессиэ определился со своим будущим в «Барсе». На решение игрока повлиял звонок Хави

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Франк Кессиэ готов покинуть «Барселону» этим летом, утверждает Жерар Ромеро. По словам инсайдера, такое решение ивуариец принял после длительного телефонного разговора с Хави.

Ранее Mundo Deportivo сообщало, что Кессиэ не хочет уходить из «Барсы» и поменяет свое решение, только если руководство клуба и тренер сообщат ему, что не нуждаются в его услугах. Видимо, это Хави и сказал Франку в телефонном разговоре.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «блауграну» во всех соревнованиях 43 матча, в которых забил три гола и отдал три ассиста. В среднем он проводил на поле 41 минуту, обычно выходя со скамейки запасных.

По данным Ромеро, саудовский «Аль-Ахли» предложил «Барсе» за игрока 20 млн евро, а самому Франку – зарплату 10 млн евро в год. Но Кессиэ такое предложение не устраивает, он хочет получать больше, утверждает The Athletic.

Правильно ли поступит «Барса», отпустив ивуарийца? Как вам его игра в прошлом сезоне?

3 комментария

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Altim
Я не понимаю хейта в его адрес. На мой взгляд он играл хорошо и был полезен, когда его выпускали на поле. Очень непонятные всё-таки у руководства Барсы и Чави мотивы. Понакупают сначала дофига, потом избавиться пытаются, уже через год после подписания. Поувольняйте скаутов тогда своих, если вы всё время ошибаетесь в трансферах.
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Inside 88 LW
Ответ Altim
Я не понимаю хейта в его адрес. На мой взгляд он играл хорошо и был полезен, когда его выпускали на поле. Очень непонятные всё-таки у руководства Барсы и Чави мотивы. Понакупают сначала дофига, потом избавиться пытаются, уже через год после подписания. Поувольняйте скаутов тогда своих, если вы всё время ошибаетесь в трансферах.
Честно говоря не видел хейта в его сторону но и похвалы также )
Стилистически не подходил Барсе и чудо не произошло.
Свободный Агент - взятый с целью дальнейшей перепродажи. Взял титул ЛЛ - оставил доброе впечатление + заработаем деньги.
Некий Паулиньо только + деньги за него выручим.
Все довольны. Франку почтение и уважение.
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& Co1366
Пусть посоветуется со своими агентами, они другое говорят.
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