Франк Кессиэ готов покинуть «Барселону» этим летом, утверждает Жерар Ромеро. По словам инсайдера, такое решение ивуариец принял после длительного телефонного разговора с Хави.

Ранее Mundo Deportivo сообщало, что Кессиэ не хочет уходить из «Барсы» и поменяет свое решение, только если руководство клуба и тренер сообщат ему, что не нуждаются в его услугах. Видимо, это Хави и сказал Франку в телефонном разговоре.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «блауграну» во всех соревнованиях 43 матча, в которых забил три гола и отдал три ассиста. В среднем он проводил на поле 41 минуту, обычно выходя со скамейки запасных.

По данным Ромеро, саудовский «Аль-Ахли» предложил «Барсе» за игрока 20 млн евро, а самому Франку – зарплату 10 млн евро в год. Но Кессиэ такое предложение не устраивает, он хочет получать больше, утверждает The Athletic.

Правильно ли поступит «Барса», отпустив ивуарийца? Как вам его игра в прошлом сезоне?