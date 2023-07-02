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Хави убедил одного из игроков играть не на своей позиции. Ранее он высказывал недовольство этим фактом

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Придется привыкать.

По словам Хави Мигеля из AS, Хави удалось убедить Жюля Кунде играть вне позиции центрального защитника дальше.

В следующем сезоне француз продолжит играть справа, хотя он и сообщал тренерскому штабу, что предпочитает играть в центре.

«Барселоне» остро не хватает правого защитника: Серджи Роберто и Эрик Гарсия не впечатлили на этой позиции, когда Хави попробовал выпустить их там.

Судя по всему, каталонцы не будут усиливать проблемную позицию. Это означает, что Андреас Кристенсен останется в команде, хотя им интересуется миланский «Интер». Кунде будет закрывать правый фланг.

Между тем в команде есть еще один игрок, который предпочитает играть справа − это Рафинья. Но тренер предпочитает выпускать туда Усмана Дембеле. Возможно, что в зависимости от соперника, они будут меняться местами.

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