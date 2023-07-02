Хави убедил одного из игроков играть не на своей позиции. Ранее он высказывал недовольство этим фактом
Придется привыкать.
По словам Хави Мигеля из AS, Хави удалось убедить Жюля Кунде играть вне позиции центрального защитника дальше.
В следующем сезоне француз продолжит играть справа, хотя он и сообщал тренерскому штабу, что предпочитает играть в центре.
«Барселоне» остро не хватает правого защитника: Серджи Роберто и Эрик Гарсия не впечатлили на этой позиции, когда Хави попробовал выпустить их там.
Судя по всему, каталонцы не будут усиливать проблемную позицию. Это означает, что Андреас Кристенсен останется в команде, хотя им интересуется миланский «Интер». Кунде будет закрывать правый фланг.
Между тем в команде есть еще один игрок, который предпочитает играть справа − это Рафинья. Но тренер предпочитает выпускать туда Усмана Дембеле. Возможно, что в зависимости от соперника, они будут меняться местами.
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