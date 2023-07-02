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Лапорта назвал имя опорника, над трансфером которого работает «Барса». Этого игрока в команде хочет видеть Хави

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Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
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«Ориоль Ромеу? Он выпускник Ла Масии, провел отличный сезоне в «Жироне». Над этим вариантом клуб сейчас работает. Посмотрим, как все сложится», – заявил Лапорта в беседе с изданием La Vanguardia.

По информации As, «Барса» готова предложить за Ромеу 5-6 млн евро, из-за непростой экономической ситуации клуб не сможет заплатить больше.

Некоторые испанские медиа называли игрока одной из главных трансферных целей «Барсы» на лето.

Как известно, после ухода Бускетса Хави активно ищет опорника. Ориоль был четвертым кандидатом на переход в «блауграну» после Киммиха, Брозовича и Субименди. Йозуа не отпустит «Бавария», Марцело собрался в «Аль-Наср», а Мартина «Сосьедад» не продаст дешевле 60 млн евро.

При таком раскладе Ромеу – самый доступный вариант. Marca сообщает, что теперь Хави настаивает на трансфере испанца, но руководство клуба не уверено в целесообразности такого подписания.

В прошлом сезоне за 33 матча в Ла Лиге Ориоль забил два гола.

Окажется ли Ромеу в «Барсе»? Как смотрите на такой трансфер?

2 комментария

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Вячеслав Новиков
Не знаю, по мне так не то что нужно, лучше из дубля наиграть
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