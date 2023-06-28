Илкай Гюндоган играл вместе с Робертом Левандовски в дортмундской «Боруссии» с 2011-го по 2014 год –

в те времена, когда Юрген Клопп создал команду, которая действительно была способна отобрать у пиковой «Баварии» титул чемпиона Бундеслиги.

Илкай и Роберт провели 77 матчей, в которых отметились только одним совместным голом – в ворота «Хоффенхайма» в 2012-м.

Стоит отметить, что Гюндоган тогда обычно играл в роли шестерки – оборонительного полузащитника. Как результативная восьмерка немец раскрылся только в «Ман Сити».

Гюндоган и Левандовски были важными элементами «Дортмунда» и вместе выиграли Бундеслигу-2011/12, Кубок Германии-2011/12 и Суперкубок Германии-2013/14.

Теперь Илкай и Роберт воссоединились спустя 9 лет. Будем надеяться, что в ближайшие годы они добавят несколько кубков и в шкаф трофеев «Барсы»