Рзабираемся, как Хави мог бы использовать Гюндогана в следующем сезоне.

«Барселона» подтвердила подписание Илкая Гюндогана в понедельник утром, положив конец всем слухам о трансфере.

Статистика показывает, что немецкая суперзвезда — многофункциональный игрок, которого можно использовать на пяти разных позициях.

Илкай провел большую часть своей карьеры в качестве центрального полузащитника, но Хави также может использовать его в качестве опорного или левого полузащитника.

32-летний футболист отлично играет и на позиции атакующего полузащитника сразу под нападающим и даже на позиции второго нападающего.

Вот графическое изображение всех позиций, на которых когда-либо играл Гюндоган:

«Барселона» подписала универсального игрока, который действительно может помочь клубу в ближайшие пару лет. Его опыт также станет важным преимуществом для «Барсы» в еврокубках.