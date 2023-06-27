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Гюндоган может стать ключевым игроком для Хави: немец может закрыть аж 5 позиций🔥🔥🔥

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Рзабираемся, как Хави мог бы использовать Гюндогана в следующем сезоне.

Показаны 5 ключевых позиций, на которых Хави мог бы использовать Гюндогана в следующем сезоне

«Барселона» подтвердила подписание Илкая Гюндогана в понедельник утром, положив конец всем слухам о трансфере.

Статистика показывает, что немецкая суперзвезда — многофункциональный игрок, которого можно использовать на пяти разных позициях.

Илкай провел большую часть своей карьеры в качестве центрального полузащитника, но Хави также может использовать его в качестве опорного или левого полузащитника.

32-летний футболист отлично играет и на позиции атакующего полузащитника сразу под нападающим и даже на позиции второго нападающего.

Вот графическое изображение всех позиций, на которых когда-либо играл Гюндоган:

«Барселона» подписала универсального игрока, который действительно может помочь клубу в ближайшие пару лет. Его опыт также станет важным преимуществом для «Барсы» в еврокубках.

2 комментария

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Bob Ganiev
Надеюсь Хави сделал выводы с прошлого сезона и будет ротировать состав даже под угрозой потери очков. Потеря ключевых игроков обходится дороже.
+3
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Marakana
Афтор значит Хави уже не нужно искать укрепления сразу на 5 позиций?))) Илькай один всех заменит
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