Гюндоган может стать ключевым игроком для Хави: немец может закрыть аж 5 позиций🔥🔥🔥
Рзабираемся, как Хави мог бы использовать Гюндогана в следующем сезоне.
«Барселона» подтвердила подписание Илкая Гюндогана в понедельник утром, положив конец всем слухам о трансфере.
Статистика показывает, что немецкая суперзвезда — многофункциональный игрок, которого можно использовать на пяти разных позициях.
Илкай провел большую часть своей карьеры в качестве центрального полузащитника, но Хави также может использовать его в качестве опорного или левого полузащитника.
32-летний футболист отлично играет и на позиции атакующего полузащитника сразу под нападающим и даже на позиции второго нападающего.
Вот графическое изображение всех позиций, на которых когда-либо играл Гюндоган:
«Барселона» подписала универсального игрока, который действительно может помочь клубу в ближайшие пару лет. Его опыт также станет важным преимуществом для «Барсы» в еврокубках.
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