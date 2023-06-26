По словам Фернандо Поло из Mundo Deportivo, во время переговоров по новому контракту Хави попросил «Барселону» увеличить зарплату техническому персоналу.

Однако в «Барсе» считают, что Хави сам должен платить им больше за счет своей повышенной зарплаты.Если слухи правдивы, то выглядит действительно безумно.

Хави был уверен, что подпишет свой новый контракт до 30 июня – но финансовое положение клуба по-прежнему вызывает беспокойство, поэтому он решил в первую очередь подписать важных игроков и поднять зарплату помощникам.

Действующий контракт Хави истекает в 2024 году, а новый контракт предположительно рассчитан до 2026 года.

Стоит ли клубу увеличить зарплату персоналу?