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Хави попросил «Барсу» увеличить зарплату техническому персоналу – ответ клуба выглядит сумасшедшим поступком

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По словам Фернандо Поло из Mundo Deportivo, во время переговоров по новому контракту Хави попросил «Барселону» увеличить зарплату техническому персоналу.

Однако в «Барсе» считают, что Хави сам должен платить им больше за счет своей повышенной зарплаты.Если слухи правдивы, то выглядит действительно безумно.

Хави был уверен, что подпишет свой новый контракт до 30 июня – но финансовое положение клуба по-прежнему вызывает беспокойство, поэтому он решил в первую очередь подписать важных игроков и поднять зарплату помощникам.

Действующий контракт Хави истекает в 2024 году, а новый контракт предположительно рассчитан до 2026 года.

Xavi Hernández and his staff

Стоит ли клубу увеличить зарплату персоналу?

2 комментария

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jnvljn
Ответ убил…
+1
0
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Рамзан А
Хави заботиться не только о себе но и о клубе, персонале и игроков. Он настоящий лидер
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