У «Барсы» есть два главных кандидата на позицию правого защитника: Канселу и 18-летний талант из «Вальядолида»
По информации инсайдера Жерара Ромеро, «Барселона» рассматривает Жоау Канселу и Ивана Фреснеду, как кандидатов на позицию правого защитника.
Сообщается, что Канселу является фаворитом на подписание. Португалец, по-видимому, не вернется в «Манчестер Сити», но возможен вариант с еще одной арендой.
Фреснеда - 18-летний защитник «Вальядолида», который оценивается в € 20 млн. Его агент Фали Рамадани также представляет интересы Маркоса Алонсо, а сын Лапорты работает вместе с ним.
Каталонцы ищут срочное усиление на позицию правого защитника. На данный момент там могут сыграть Кунде, Араухо и Роберто, но это не профильные игроки.
Кого выберет Хави?
Канселу арендовать на год;
пацанчика Фреснеду на перспективу - в Барсу Б, с привлечением в основу..