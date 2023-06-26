По информации инсайдера Жерара Ромеро, «Барселона» рассматривает Жоау Канселу и Ивана Фреснеду, как кандидатов на позицию правого защитника.

Сообщается, что Канселу является фаворитом на подписание. Португалец, по-видимому, не вернется в «Манчестер Сити», но возможен вариант с еще одной арендой.

Фреснеда - 18-летний защитник «Вальядолида», который оценивается в € 20 млн. Его агент Фали Рамадани также представляет интересы Маркоса Алонсо, а сын Лапорты работает вместе с ним.

Каталонцы ищут срочное усиление на позицию правого защитника. На данный момент там могут сыграть Кунде, Араухо и Роберто, но это не профильные игроки.

Кого выберет Хави?