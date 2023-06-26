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У «Барсы» есть два главных кандидата на позицию правого защитника: Канселу и 18-летний талант из «Вальядолида»

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Жоау Канселу Жоау Канселу
Барселона Барселона
Иван Фреснеда
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По информации инсайдера Жерара Ромеро, «Барселона» рассматривает Жоау Канселу и Ивана Фреснеду, как кандидатов на позицию правого защитника.

Сообщается, что Канселу является фаворитом на подписание. Португалец, по-видимому, не вернется в «Манчестер Сити», но возможен вариант с еще одной арендой.

Barcelona hat wohl Interesse an Fresneda hinterlegt - ist sein Wechsel zum BVB nun in Gefahr? - Fußball | Tribuna.com

Фреснеда - 18-летний защитник «Вальядолида», который оценивается в € 20 млн. Его агент Фали Рамадани также представляет интересы Маркоса Алонсо, а сын Лапорты работает вместе с ним.

Каталонцы ищут срочное усиление на позицию правого защитника. На данный момент там могут сыграть Кунде, Араухо и Роберто, но это не профильные игроки.

Кого выберет Хави?

4 комментария

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Rachid
Считаю, что Хави пригодятся оба кандидата:
Канселу арендовать на год;
пацанчика Фреснеду на перспективу - в Барсу Б, с привлечением в основу..
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yulay
Фреснеда это решение на долгие годы
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Сурхай Лукманов
Ответ Hella black
Если получиться надо выгрызать Канселу,опыта вагон,возраст оптимальный. Есть сомнения по поводу токсичности,ну и ценник будет плюс 30 мультиков. Барсе с права нужен опытный и матёрый латераль !
Его за дёшево сити не отдаст .
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