Футболисты «блауграны» взяли Ла Лигу, помогли своим сборным и могут насладиться отпуском. В следующем сезоне «Барса» поборется не только за внутренние трофеи, но и вновь попытает удачу в Лиге чемпионов. Так что подопечным Хави стоит набраться сил.

Смотрим, как отдыхают чемпионы Испании

Араухо пересекся с Неймаром на мероприятии «Формулы-1».

Кунде все больше напоминает рэпера. В Париже Жюль продемонстрировал новые наряды.

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Пусть все вернутся в расположение клуба отдохнувшими и здоровыми.