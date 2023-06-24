Кунде превращается в рэпера, Араухо встретился с Неймаром. Смотрим, как игроки «Барсы» проводят летний отпуск
Футболисты «блауграны» взяли Ла Лигу, помогли своим сборным и могут насладиться отпуском. В следующем сезоне «Барса» поборется не только за внутренние трофеи, но и вновь попытает удачу в Лиге чемпионов. Так что подопечным Хави стоит набраться сил.
Смотрим, как отдыхают чемпионы Испании
Араухо пересекся с Неймаром на мероприятии «Формулы-1».
Кунде все больше напоминает рэпера. В Париже Жюль продемонстрировал новые наряды.
Кристенсен встретился со старыми друзьями – Ковачичем и Хавертцом.
Альба наслаждается отпуском с женой. Интересно, думает ли он над тем, где продолжит карьеру?
Бальде продолжает свое путешествие по Гвинее-Бисау.
Педри приехал к другу на Тенерифе.
Роберто ищет коннект с природой.
Гави встретился с друзьями.
Рафинья стал королем вечеринок.
Хави и его красивая семья.
Пусть все вернутся в расположение клуба отдохнувшими и здоровыми.
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