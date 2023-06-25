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Похоже, «Барса» упустила Брозовича. Но у «блауграны» есть два запасных варианта

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Хави хочет усилить «Барсу» и сделать ее конкурентоспособной в Лиге чемпионов. После Гюндогана «Барса» рассчитывала подписать еще одного финалиста ЛЧ – Брозовича, пишет Mundo Deportivo.

Казалось, что хорват вскоре окажется в Каталонии, но внезапно Джанлука Ди Марцио сообщил, что Марцело за 23 млн евро переходит из «Интера» в «Аль-Наср». Но у руководства «Барсы» на такой случай есть запасные варианты, утверждает Жерар Ромеро.

По данным инсайдера, вместо Брозовича «блауграна» может подписать Даниэля Парехо или Ориоля Ромеу.

У полузащитника «Вильярреала» больше шансов перебраться на «Камп Ноу». Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Сообщается, что «Вильярреал» хочет выручить за Дани 10 млн евро, но «Барселона» надеется снизить цену.

Еще в январе издание Football Espana со ссылкой на Ромеро сообщило, что Пике советовал воспитаннику «Реала» присоединиться к каталонцам. В прошедшем сезоне Парехо провел за «Вильярреал» 50 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть ассистов.

Ориоль Ромеу сейчас выступает за «Жирону», но когда-то полузащитник играл за молодежку «Барселоны». Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Кого из этих игроков вы бы хотели видеть в «Барсе»? Или каталонцам стоит поискать другие варианты?

7 комментариев

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Никита Мальковский
лучше Хави сам будет выходить
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Hella black
Как не крути а лавэ 💵 решает,Брозу не в чем осуждать,такие деньги 💰 это как поймать золотую рыбку
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ЧИКО
Парехо такой жестковаты и есть у него хорошие матчи и за клуб и за сборную, он опытный, но ничего такого особенного в нём нет и возрастной. А Ромеро середняк на запас, им не усилишь команду на уровне ЛЧ. Думаю тратить на них деньги не правильно. Тем более, что стоит Барсе кого-то захотеть, тот сразу становиться золотым….
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predMBAPPE
Кессиэ или Мбаппе)
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dadahandadahan3@gmail.com
руководство Барселоны, мне кажется что они чуть-чуть слабые)) зачем старые игроки, надо купить молодой игрок)))
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инна витенберг
Лапорта идет по стопам бармалея .Нужен сиюминутный результат. Барселона перебрала на подписание очень много игроков все они типа Тореса. Нет никого усиления этот состав будет в середине таблицы из группы лч трудно вернее не выйдут с таким составом. А в это время Реал покупает одного или двух супер игроков и усиливает и без того звездный состав
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Вячеслав Новиков
Ответ Hella black
Как не крути а лавэ 💵 решает,Брозу не в чем осуждать,такие деньги 💰 это как поймать золотую рыбку
Согласен, век футболиста не долговечен и если можно срубить бабла и уйти на пенсию, то почему бы нет, почти все поступили бы также
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