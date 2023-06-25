7 комментариев

Хави хочет усилить «Барсу» и сделать ее конкурентоспособной в Лиге чемпионов. После Гюндогана «Барса» рассчитывала подписать еще одного финалиста ЛЧ – Брозовича, пишет Mundo Deportivo.

Казалось, что хорват вскоре окажется в Каталонии, но внезапно Джанлука Ди Марцио сообщил, что Марцело за 23 млн евро переходит из «Интера» в «Аль-Наср». Но у руководства «Барсы» на такой случай есть запасные варианты, утверждает Жерар Ромеро.

По данным инсайдера, вместо Брозовича «блауграна» может подписать Даниэля Парехо или Ориоля Ромеу.

У полузащитника «Вильярреала» больше шансов перебраться на «Камп Ноу». Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Сообщается, что «Вильярреал» хочет выручить за Дани 10 млн евро, но «Барселона» надеется снизить цену.

Еще в январе издание Football Espana со ссылкой на Ромеро сообщило, что Пике советовал воспитаннику «Реала» присоединиться к каталонцам. В прошедшем сезоне Парехо провел за «Вильярреал» 50 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть ассистов.

Ориоль Ромеу сейчас выступает за «Жирону», но когда-то полузащитник играл за молодежку «Барселоны». Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Кого из этих игроков вы бы хотели видеть в «Барсе»? Или каталонцам стоит поискать другие варианты?