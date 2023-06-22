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«Пожалуйста, забудь обо мне»: Дани Алвес рассказал, как в тюрьме его заставил плакать Хави

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Дани Алвес с января находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Экс-игру «блауграны» грозит до 12 лет тюрьмы.

На одной из пресс-конференций журналисты попросили Хави прокомментировать инцидент:

«Я удивлен, поражен и в шоке от новостей про Дани Алвеса. Это вопрос правосудия, оно будет диктовать [дальнейший ход событий]. Мне очень жаль его. Я удивлен».

Позже за свои слова главному тренеру «блауграны» пришлось извиняться:

«Мои слова были неправильно истолкованы, возможно, я недостаточно четко выразился. Я не упомянул жертву, но я считаю, что за преступления такого рода нужно отвечать, неважно, касается это Дани или кого-то еще».

Оказывается, слова Хави дошли до тюрьмы, в который находился Алвес. Дани успел дать интервью изданию La Vanguardia.

В беседе с журналистами бразилец признался, что в высказывании тренера «Барсы» он увидел поддержку, которая заставила его плакать:

«Хави – мой друг, друг на всю жизнь. Он не думал о последствиях, с которыми столкнется, когда говорил это. Я заплакал, когда услышал его слова. Мне так хотелось взять телефон, позвонить ему и сказать: «Спасибо, спасибо тебе, но никогда больше так не делай. Ничего не говори. Пожалуйста, забудь обо мне, я позабочусь о себе, успокойся».

Защитник провел в тюрьме уже пять месяцев. Как сообщает Diario Sport со ссылкой на El Periódico, вердикт по делу Алвеса будет оглашен в октябре или ноябре.

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