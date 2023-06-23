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Апдейты от Фабрицио Романо. Канселу твердо намерен покинуть «Сити», а «Барса» лидирует в гонке за игрока

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Фабрицио Романо
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Уже и забыли о Жоау?

Все мы знаем, что «Барселона» переживает не лучшие времена. Клубу никак не удается окончательно разгрузить зарплатную ведомость, а долги от предыдущего руководства все еще усложняют команде жизнь.

Однако, несмотря на проблемы, каталонцы уже провернули трансфер новоиспеченного обладателя требла Илкая Гюндогана, и они не планируют на этом останавливаться. Как сообщалось, Хави очень хочет получить опорника на замену Серджи Бускетсу и крайнего защитника, так как большинство нынешних игроков обороны предпочитает центр.

В этой связи «блауграна» интересуется еще одним игроком «горожан» Жоау Канселу, которого клуб хотел подписать еще зимой.

В январе «Бавария» перебила предложение сине-гранатовых и забрала защитника, но теперь он окончательно готов покинуть «Сити». И, как сообщает Фабрицио Романо, каталонская команда является главным претендентом на игрока:

«Жоау Канселу покинет «Манчестер Сити» этим летом, договоренность была достигнута между правым защитником и клубом. «Сити» хочет перейти к другой структуре обороны, поэтому Канселу готов к уходу, он хочет получить новые возможности.

«Барселона» остается фаворитом на покупку игрока. Они уже хотели подписать Канселу в январе, но тогда это было невозможно. Нам надо подождать, чтобы увидеть, что произойдет с ФФП «Барсы». Мы должны ждать, но «Барса» сохраняет интерес к игроку».

Ну, раз Фабрицио Романо сказал, то можно продолжать надеяться.

А вы бы хотели увидеть Канселу в «Барсе»?

2 комментария

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wmfrxwf5rq
Не нужен он Барсе. Токсичный слишком
+1
0
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Altim
А у Барсы что, "другая структура обороны"?
0
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