А теперь они будут работать вместе!

Буквально час назад Фабрицио Романо сообщил, что Илкай Гюндоган, только-только завоевавший требл вместе с «Сити», все же станет игроком «Барселоны».

Каталонцы приложили море усилий, чтобы эта сделка стала реальностью, поэтому полузащитнику пришлось набраться терпения и подождать. Медиа сообщали, что «блауграна» стала приоритетным вариантом для немца, потому что его жена является болельщицей клуба, а также мечтает пожить под солнцем Барселоны. Однако очевидно, что на решение звездного игрока повлиял и нынешний тренер команды Хави, которого он не раз называл своим героем.

В 2017 году в интервью Marca Гюндоган говорил:

«Я обожал Хави, он был моим образцом для подражания, и я всегда смотрел на него в любое возможное время. Он был мастером игры. То, как он играл с [Андресом] Иньестой и [Лионелем] Месси за «Барселону»… Мне очень нравилось наблюдать за этой командой и Хави».

Это определенно будет очень приятным сотрудничеством.