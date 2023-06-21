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Гюндоган уже точно станет игроком «Барселоны». На решение полузащитника в том числе повлиял Хави — Илкай называл его своим героем

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А теперь они будут работать вместе!

Буквально час назад Фабрицио Романо сообщил, что Илкай Гюндоган, только-только завоевавший требл вместе с «Сити», все же станет игроком «Барселоны».

Каталонцы приложили море усилий, чтобы эта сделка стала реальностью, поэтому полузащитнику пришлось набраться терпения и подождать. Медиа сообщали, что «блауграна» стала приоритетным вариантом для немца, потому что его жена является болельщицей клуба, а также мечтает пожить под солнцем Барселоны. Однако очевидно, что на решение звездного игрока повлиял и нынешний тренер команды Хави, которого он не раз называл своим героем.

В 2017 году в интервью Marca Гюндоган говорил:

«Я обожал Хави, он был моим образцом для подражания, и я всегда смотрел на него в любое возможное время. Он был мастером игры. То, как он играл с [Андресом] Иньестой и [Лионелем] Месси за «Барселону»… Мне очень нравилось наблюдать за этой командой и Хави».

Это определенно будет очень приятным сотрудничеством.

2 комментария

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& Co1366
Фабрицио Романо стоит верить! Гюндоган - мощное приобретение Барсы!
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