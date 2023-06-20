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«Барса» выбрала 5 игроков для продажи – каталонцы хотят расстаться со всеми за 9 дней

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Клеман Лангле Клеман Лангле
Самюэль Умтити Самюэль Умтити
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Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Густаво Майя
Алекс Кольядо Алекс Кольядо
Футбол Футбол

«Барселона» выбрала пять игроков, которые должны быть проданы в ближайшие девять дней, чтобы клуб мог подписывать новичков уже с 1 июля.

По данным Sport, в список вошли Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Серджиньо Дест, Алекс Кольядо и звезда «Барсы» «Атлетик» Густаво Майя.

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В течение следующей недели каталонцы будут готовы к переговорам по этим игрокам, и ожидается, что сделки будут заключены очень быстро.

«Барселона» наметила три подписания, которые они намерены завершить уже в июле – в частности, Илкая Гюндогана и Витора Роке.

Хави намерен ждать до последнего дня трансферного окна, если это позволит «Барсе» подписать подходящего защитного полузащитника – однако руководство настаивает на быстрой сделке.

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