«Барселона» выбрала пять игроков, которые должны быть проданы в ближайшие девять дней, чтобы клуб мог подписывать новичков уже с 1 июля.

По данным Sport, в список вошли Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Серджиньо Дест, Алекс Кольядо и звезда «Барсы» «Атлетик» Густаво Майя.

В течение следующей недели каталонцы будут готовы к переговорам по этим игрокам, и ожидается, что сделки будут заключены очень быстро.

«Барселона» наметила три подписания, которые они намерены завершить уже в июле – в частности, Илкая Гюндогана и Витора Роке.

Хави намерен ждать до последнего дня трансферного окна, если это позволит «Барсе» подписать подходящего защитного полузащитника – однако руководство настаивает на быстрой сделке.