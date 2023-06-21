После ухода ряда ветеранов в прошлом сезоне у «Барселоны» нет другого выбора, кроме как подписать звездных новичков для улучшения состава.

Хави публично заявил, что «Барселона» должна подписать по крайней мере одного полузащитника, чтобы заменить незаменимого – да, речь про Бускетса.

По данным Mundo Deportivo, вот так выглядят приоритетные цели Хави на лето в порядке их важности.

1. Опорный полузащитник – Мартин Субименди.

2. Центральный и атакующий полузащитник – Илкай Гюндоган.

3. Правый защитник – Жоау Канселу.

4. Нападающий – Витор Роке.

Однако для того, чтобы «Барселона» смогла подписать и зарегистрировать кого-либо из этих игроков, клубу необходимо освободить место в зарплатной ведомости.