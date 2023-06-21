FC BARCELONA
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У «Барсы» будет звездный состав – стали известны 4 приоритетных цели Хави на разные позиции

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Хави Хави
Мартин Субименди Мартин Субименди
Барселона Барселона
Витор Роке
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Жоау Канселу Жоау Канселу
Футбол Футбол

После ухода ряда ветеранов в прошлом сезоне у «Барселоны» нет другого выбора, кроме как подписать звездных новичков для улучшения состава.

Хави публично заявил, что «Барселона» должна подписать по крайней мере одного полузащитника, чтобы заменить незаменимого – да, речь про Бускетса.

По данным Mundo Deportivo, вот так выглядят приоритетные цели Хави на лето в порядке их важности.

1. Опорный полузащитник – Мартин Субименди.

2. Центральный и атакующий полузащитник – Илкай Гюндоган.

3. Правый защитник – Жоау Канселу.

4. Нападающий – Витор Роке.

Однако для того, чтобы «Барселона» смогла подписать и зарегистрировать кого-либо из этих игроков, клубу необходимо освободить место в зарплатной ведомости.

Barça Universal on Twitter: "Xavi: "Laporta is a reliable person. He has never lied to me and tells me things how they really are. I feel backed up by him. He's the

6 комментариев

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Your Friend
Ответ Unknown Forusha
Как обычно никого не купят. Зачем вообще переходить в Барсу? Чтобы потом просили снизить зарплату? Дай бог одного кого нибудь купят да и не сказал бы что прям топ игроки
в прошлом году при более тяжелой ситуации тож как обычно никого не купили? )
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& Co1366
Красиво жить не запретишь! Хотя бы парочку из этого списка подписали - уже неплохо было бы.
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кто-то
Пора бы покупать уже, а не просто говорить
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Dinar Ibragimov
В случае Роке чистое повторение за Пересом, лишь бы купить какого-то пацанёнка из фавелл, глядишь и заиграет. В нынешней финансовой ситуацией огромный риск. На каждого Винисиуса и Родриго приходиться по десять Рейниеров и Кейррисонов, но в случае с Реалом у них есть право на ошибку, да даже на несколько. А Барсе можно взять готового игрока в лице того же Маркуса Тюрама за бесплатно, не думаю что у него таланта меньше чем у бразильского кота в мешке
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Aymammet Baylyyew
A что там с арда гулер
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