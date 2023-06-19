Хоть его и не было на стадионе.

В воскресенье сборная Испании победила Хорватию в драматичной серии пенальти (5:4) и завоевала свой первый трофей за 11 лет.

Вся команда долго отмечала свой триумф на поле, но там не хватало одного человека, привнесшего большой вклад в этот результат — Луиса Энрике. Испанец руководил сборной на протяжении всего группового этапа Лиги наций, пока не был уволен после вылета «Ла Рохи» из 1/8 чемпионата мира после матча с Марокко.

Нынешний тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте провел в этом турнире два матча: полуфинал против Италии (2:1) и финал с Хорватией.

Гави решил напомнить миру о том, что Энрике тоже является частью этой победы. Полузащитник выложил в своих соцсетях фотографию команды с трофеем, подписав ее:

«Он и твой тоже, Луис Энрике».

Энрике должно быть приятно 🥰