«Дайте Хави немного времени, нам понадобилось 8 лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – заявил Гвардиола в беседе с журналистом Решадом Рахманом.

Главный тренер «Манчестер Сити» скромно оценил свою недавнюю победу в ЛЧ, упомянув неудачную игру Лукаку в концовке финала турнира:

«Я стал чемпионом Европы лишь потому, что нападающий не смог головой реализовать стопроцентный момент с расстояния в 3 ярда».

Также Пеп заявил, что «Барселона» стала сильнее:

«Хави знает лучше меня, что когда вы выигрываете Ла Лигу, то становитесь лучшей командой. В групповом этапе Лиги чемпионов его команда играла с травмированными защитниками, а теперь оборона – это сильная сторона его команды».

В следующем сезоне «Барселона» вновь поборется за победу в главном клубном турнире Европы уже в статусе чемпиона Испании. Сообщается, что «блауграна» ведет с Хави переговоры о новом контракте, пока стороны не могут договориться о зарплате. Возможно, слова Пепа как-то повлияют на руководство «Барсы»?

С Гвардиолой спорить трудно, каждому тренеру нужно время, чтобы достичь весомых результатов. Но сейчас время – товар недешевый.