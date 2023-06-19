Гвардиола вспомнил промах Лукаку в финале ЛЧ, когда говорил о тренерской карьере Хави. У Пепа есть одна просьба к руководству «Барсы»
«Дайте Хави немного времени, нам понадобилось 8 лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – заявил Гвардиола в беседе с журналистом Решадом Рахманом.
Главный тренер «Манчестер Сити» скромно оценил свою недавнюю победу в ЛЧ, упомянув неудачную игру Лукаку в концовке финала турнира:
«Я стал чемпионом Европы лишь потому, что нападающий не смог головой реализовать стопроцентный момент с расстояния в 3 ярда».
Также Пеп заявил, что «Барселона» стала сильнее:
«Хави знает лучше меня, что когда вы выигрываете Ла Лигу, то становитесь лучшей командой. В групповом этапе Лиги чемпионов его команда играла с травмированными защитниками, а теперь оборона – это сильная сторона его команды».
В следующем сезоне «Барселона» вновь поборется за победу в главном клубном турнире Европы уже в статусе чемпиона Испании. Сообщается, что «блауграна» ведет с Хави переговоры о новом контракте, пока стороны не могут договориться о зарплате. Возможно, слова Пепа как-то повлияют на руководство «Барсы»?
С Гвардиолой спорить трудно, каждому тренеру нужно время, чтобы достичь весомых результатов. Но сейчас время – товар недешевый.
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