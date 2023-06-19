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Испания впервые выиграла Лигу наций, а Гави в 18 лет установил тем самым рекорд страны🔥🔥🔥

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Гордость «Барсы».

Сборная Испании впервые выиграла Лигу наций, в финале в серии пенальти она одолела Хорватию – 5:4.

Команде удалось завоевать трофей уже в четвертом матче под руководством Луиса де ла Фуэнте, назначенного главным тренером в декабре 2022 года.

Последним турниром, выигранным испанцами, до этого дня был Евро-2012. Ранее они побеждали на ЧМ-2010, чемпионатах Европы 1964 и 2008 годов, а также становились победителями футбольного турнира на Олимпиаде-1992.

Полузащитник «Барселоны» Гави стал самым молодым футболистом, когда-либо выигрывавшим титулы с главной командой страны.

1 комментарий

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СД18
На турнире Гави был очень хорош, бился за каждый мяч. Порадовал и Фати, с его выходом обострилась игра в атаке и хотя бы появились удары в створ. Есть надежда на возрождение.
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