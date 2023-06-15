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«Барса» хочет Канселу, но «Сити» выставил космический ценник. Стало известно, что Хави сказал руководству об этом трансфере

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«Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании Жоао Канселу из «Манчестер Сити», подтверждает Фабрицио Романо.

«Сити» намерен окончательно определиться с будущим Канселу до начала предсезонной подготовки в июле, но Пеп Гвардиола уже давно не рассчитывает на защитника. Тем не менее, ценник на игрока составляет 70 млн евро.

«Барселона» с ее финансовыми сложностями с трудом позволит себе выложить за Канселу такую сумму, однако они могут подписать игрока на правах аренды и беспокоиться только о его зарплате.

Другие клубы, такие как «Арсенал» и «Бавария», будут конкурировать с «Барселоной» за Жоау, но Хави уже сказал руководству «Барселоны», что клуб должен сделать все возможное, чтобы заполучить португальца.

What Went Wrong for Joao Cancelo at Manchester City? - Bitter and Blue

4 комментария

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NartApsua
Ответ Роман Глазков
Всех барселона хочет купить, в итоге справа дест, в центре нико, слева торрес и фати😄
И даже всего этого хватает, чтобы обойти в Ла Лиге Мадрид)
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Maksim1302
По всей видимость автор сидит в кабинете Лапорты и все знает, что сказал Хави, что ответили ему.
Ценный инсайдер на спортсе!
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0
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Yuriy Chistyakov
Ответ Роман Глазков
Всех барселона хочет купить, в итоге справа дест, в центре нико, слева торрес и фати😄
Дест не так уж плох, получше роберто будет. Хорошо подключается к атаке, но не оч надежен в защите.
Нико не плох на подмену Френки. Фати ещё покажет всем хейтерам, чего он стоит. А Феррана не топовая, но универсальная замена на любую позицию в атаке
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