«Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании Жоао Канселу из «Манчестер Сити», подтверждает Фабрицио Романо.

«Сити» намерен окончательно определиться с будущим Канселу до начала предсезонной подготовки в июле, но Пеп Гвардиола уже давно не рассчитывает на защитника. Тем не менее, ценник на игрока составляет 70 млн евро.

«Барселона» с ее финансовыми сложностями с трудом позволит себе выложить за Канселу такую сумму, однако они могут подписать игрока на правах аренды и беспокоиться только о его зарплате.

Другие клубы, такие как «Арсенал» и «Бавария», будут конкурировать с «Барселоной» за Жоау, но Хави уже сказал руководству «Барселоны», что клуб должен сделать все возможное, чтобы заполучить португальца.