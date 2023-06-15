«Барса» хочет Канселу, но «Сити» выставил космический ценник. Стало известно, что Хави сказал руководству об этом трансфере
«Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании Жоао Канселу из «Манчестер Сити», подтверждает Фабрицио Романо.
«Сити» намерен окончательно определиться с будущим Канселу до начала предсезонной подготовки в июле, но Пеп Гвардиола уже давно не рассчитывает на защитника. Тем не менее, ценник на игрока составляет 70 млн евро.
«Барселона» с ее финансовыми сложностями с трудом позволит себе выложить за Канселу такую сумму, однако они могут подписать игрока на правах аренды и беспокоиться только о его зарплате.
Другие клубы, такие как «Арсенал» и «Бавария», будут конкурировать с «Барселоной» за Жоау, но Хави уже сказал руководству «Барселоны», что клуб должен сделать все возможное, чтобы заполучить португальца.
Ценный инсайдер на спортсе!
Нико не плох на подмену Френки. Фати ещё покажет всем хейтерам, чего он стоит. А Феррана не топовая, но универсальная замена на любую позицию в атаке