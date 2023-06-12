Фабрицио Романо сообщил, что «Барселона» скоро оформит переход Микаила Файе – центрального защитника «Кустошии» из второго дивизиона хорватского чемпионата.

На 18-летнего сенегальца претендовали «Челси» и дортмундская «Боруссия», но «блауграна» сумела убедить юношу перебраться на «Камп Ноу». Раз договоренность о трансфере подтвердил Фабрицио Романо, можно познакомиться с будущим игроком «Барселоны».

4 факта о Микаиле Файе

Факт 1: защитника прозвали монстром

Прозвище «монстр» юноша получил еще в 15 лет, когда выступал на юношеском чемпионате мира за сборную Сенегала U17. Уже тогда его физические данные не просто впечатляли, но и пугали. Рост Файе – 1,86 метра. Парню в июле исполнится 19 лет.

Факт 2: впечатляющая техника

Зарубежные журналисты и эксперты отмечают то, как Микаил обращается с мячом. Сенегалец обычно выступает на позиции центрального защитника. Его техника позволит юноше при необходимости занять позицию левого защитника.

Факт 3: отличная игра на ЧМ

В 2019 году, когда парню было всего 15 лет, юношеская сборная Сенегала на чемпионате мира U17 заняла второе место в группе с США, Голландией и Японией. Команда покинула турнир на стадии 1/16, уступив Испании.

Микаил тогда серьезно впечатлил тренера сборной Сенегала U20. Вскоре Файе был вызвал в состав молодежки на Кубок африканских наций до 20 лет, но на поле юноша так и не вышел.

Факт 4: сотрудничество с солидным агентством

Интересы сенегальца представляет агентство, которое также работает с двумя игроками сборной Испании – Дани Ольмо и Марко Асенсио.

Но трансфер в «Барселону» обяжет Файе перейти на более высокий уровень. Кто знает, как себя проявит юноша, выступая за один из самых престижных клубов в мировом футболе.

Чего вы ждете от Микаила? Заиграет ли парень в «блаугране»?