FC BARCELONA
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Трансфер Месси в «Барселону» так и не состоялся. Оказывается, на такой случай у «блауграны» был запасной план

Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Рубен Невеш Рубен Невеш
Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Мартин Субименди Мартин Субименди
Хави Хави
Матеу Алемани
Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Бернарду Силва Бернарду Силва
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Месси так и не вернулся в «Барсу», со следующего сезона Лионель будет выступать в МЛС.

Издание Marca опубликовала запасной план «блауграны» на случай, если трансфер аргентинца не состоится. Замысел каталонцев заключается в подписании ряда игроков, которые помогут перестроить команду в ключевых зонах.

В первую очередь «Барселона» оформит трансфер Иньиго Мартинеса, защитник должен укрепить оборону «блауграны». По данным Фабрицио Романо, клуб уже договорился с испанцем о переходе и скоро объявит о трансфере.

Хави не скрывает, что хочет видеть в своей команде новых полузащитников, эта потребность увеличилась после ухода Бускетса. Marca сообщает, что каталонцы рассматривают возможность подписать Киммиха, Амрабата, Невеша или Субименди.

С трансфером Йозуа «Барсе» будет очень непросто, «Бавария» не отпустит ключевого игрока команды. Более того, по данным авторитетного Флориана Плеттенберга, немец и сам не хочет покидать Мюнхен. А вот Амрабат, Невеш и Субименди вполне могут оказаться в столице Каталонии.

«Барса» также может претендовать на Илкая Гюндогана и Бернарду Силву. Marca подчеркивает, что Хави особенно внимательно подходит к выбору игроков полузащиты.

Наконец, «блауграна» хочет усилить атакующую мощь своей команды, раз уж трансфер Месси не состоялся. «Барселона» попытается подписать вингера типа Янника Карраско, а также нападающего, например, Витора Роке. Бразильца клуб видит в роли дублера Левандовского.

Разумеется, все потенциальные трансферы состоятся, если они будут целесообразными с финансовой точки зрения. Marca добавляет, что после провала с переходом Месси «Барса» не собирается унывать. Напротив, клуб проведет серьезную работу на трансферном рынке.

Как вам такой план «Барселоны»? Как думаете, кто в итоге станет игроком «блауграны» в следующем сезоне?

6 комментариев

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dadahandadahan3@gmail.com
план (а,бс,г,д)это Амрабат
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TAGAY
ни Илкай ни Бернарду не даст Барсе то чего сейчас не хватает а именно креатива. Бернарду этакий левоногий Френки,для того чтоб создать 1 момент бегает по 5 км, а Барсе нужны игроки типа Лео,КДБ умеющие дать пас на любую точку поле в любой момент. а таких не вижу доступных, КДБ никто не отдаст, даже если Пеп подарит то придется ЗП дать 25+ грязными, что все равно было бы больше чем на что был согласен Лео.. не знаю, одна надежда на то что Педри не сломается иначе беда будет в позиционной атаке, с навесами которые в этом сезоне сделали больше чем Барса за последние лет 10 вместе. а так же непонятно что с ЛН будет.. Фати и Феррану не доверяет, Усман и Раф там проваливают раз за разом, а на подходе только Абде и возможный трансфер Караско(ей богу, кто вообще думает что этот усилит?! чел по сути без амбиции, пиковые годы тупо пошел за бабкими в китай..). Барсе нужен топовый вингер на левый фланг и топовый плеймейкер. Лео был доступен но его про.рали. теперь надо заплатить за них.. посмотрим что придумают, но если что сил уже смотреть на вечные навесы нет.
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Hella black
Ответ d55gmwnjyr
Хватит писать чушь.Любой топ клуб отказался подписывать Месси,увидев какой дисбаланс он вносил в псж.Так что лапорта все правильно сделал.Если Барса с Месси провалилась,то всё вешали на Хави и Лапорту.Глоры Месси думают,что если команда выигрывает-Месси втащил,команда проигрывает-виноваты все,кроме Месси…
Опомнись окаянный ! Ты в любом топ клубе секретаршей работаешь что ли ? Или тебе весточку голуби 🕊 приносят от 🔝 клубов.
Не обязательно выдавать свои влажные мечты за реальность.
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TAGAY
Ответ d55gmwnjyr
Хватит писать чушь.Любой топ клуб отказался подписывать Месси,увидев какой дисбаланс он вносил в псж.Так что лапорта все правильно сделал.Если Барса с Месси провалилась,то всё вешали на Хави и Лапорту.Глоры Месси думают,что если команда выигрывает-Месси втащил,команда проигрывает-виноваты все,кроме Месси…
чел, ты даже 3-4 игр Барсы не смотрел, откуда ты знаешь kak там у Барсы дела? или неужели в выходные у тебя есть лишние 270 минут, чтоб посмотреть матчи своего клуба а потом и псг и Барсы?
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