Месси так и не вернулся в «Барсу», со следующего сезона Лионель будет выступать в МЛС.

Издание Marca опубликовала запасной план «блауграны» на случай, если трансфер аргентинца не состоится. Замысел каталонцев заключается в подписании ряда игроков, которые помогут перестроить команду в ключевых зонах.

В первую очередь «Барселона» оформит трансфер Иньиго Мартинеса, защитник должен укрепить оборону «блауграны». По данным Фабрицио Романо, клуб уже договорился с испанцем о переходе и скоро объявит о трансфере.

Хави не скрывает, что хочет видеть в своей команде новых полузащитников, эта потребность увеличилась после ухода Бускетса. Marca сообщает, что каталонцы рассматривают возможность подписать Киммиха, Амрабата, Невеша или Субименди.

С трансфером Йозуа «Барсе» будет очень непросто, «Бавария» не отпустит ключевого игрока команды. Более того, по данным авторитетного Флориана Плеттенберга, немец и сам не хочет покидать Мюнхен. А вот Амрабат, Невеш и Субименди вполне могут оказаться в столице Каталонии.

«Барса» также может претендовать на Илкая Гюндогана и Бернарду Силву. Marca подчеркивает, что Хави особенно внимательно подходит к выбору игроков полузащиты.

Наконец, «блауграна» хочет усилить атакующую мощь своей команды, раз уж трансфер Месси не состоялся. «Барселона» попытается подписать вингера типа Янника Карраско, а также нападающего, например, Витора Роке. Бразильца клуб видит в роли дублера Левандовского.

Разумеется, все потенциальные трансферы состоятся, если они будут целесообразными с финансовой точки зрения. Marca добавляет, что после провала с переходом Месси «Барса» не собирается унывать. Напротив, клуб проведет серьезную работу на трансферном рынке.

Как вам такой план «Барселоны»? Как думаете, кто в итоге станет игроком «блауграны» в следующем сезоне?