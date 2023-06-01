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Альба подколол Левандовски на церемонии, устроенной в честь защитника. Игроки «Барсы» шутку оценили 😂🙊

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Реакция Роберта тоже попала в кадр 📸

Вчера на «Камп Ноу» отгремела церемония в честь ухода Серджи Роберто из «Барсы», а сегодня на базе клуба провожают Жорди Альбу, который тоже решил расстаться с родной командой.

Обязательной частью такого события является небольшая серия вопросов от журналистов главному герою вечера, и Жорди не стал исключением. В одном из своих ответов он забавно подшутил на Робертом Левандовски.

«Крайние защитники бегают больше всех?» — спросили Альбу.

«Все наши игроки много бегают… кроме Левандовски».

Слова Жорди очень рассмешили всех игроков «Барселоны».

Роберт тоже совсем не в обиде.

Ну что тут скажешь, Роберту не обязательно много бегать, лишь бы он был решителен перед воротами и не упускал шансы 😏

4 комментария

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AminO2
«Вчера на «Камп Ноу» отгремела церемония в честь ухода Серджи Роберто из «Барсы».
Интересно, что сам Серджи, присутствовавший на торжестве весь вечер, был совершенно уверен, что из клуба уходит его тезка Бускетс. Каково же было удивление игрока, когда в последний момент выяснилось, что знаменитый опорник неожиданно передумал и, чтобы праздник не прошел впустую, не выбрасывать торты и два раза не ходить, ведущие объявили, что вместо Бускетса Барселону покинет Роберто.
+13
0
+13
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Темирлан Шаваев
Ответ AminO2
«Вчера на «Камп Ноу» отгремела церемония в честь ухода Серджи Роберто из «Барсы». Интересно, что сам Серджи, присутствовавший на торжестве весь вечер, был совершенно уверен, что из клуба уходит его тезка Бускетс. Каково же было удивление игрока, когда в последний момент выяснилось, что знаменитый опорник неожиданно передумал и, чтобы праздник не прошел впустую, не выбрасывать торты и два раза не ходить, ведущие объявили, что вместо Бускетса Барселону покинет Роберто.
Не, посмеялся от души, спасибо.
+5
0
+5
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Hella black
Ещё во времена Зубастика стоял вопрос нужно бегать или забивать ?! Так что тема эта была,есть и будет у центр форвардов всегда.
Нап должен забивать,остальное второстепенно.
+2
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+2
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СД18
Ответ AminO2
«Вчера на «Камп Ноу» отгремела церемония в честь ухода Серджи Роберто из «Барсы». Интересно, что сам Серджи, присутствовавший на торжестве весь вечер, был совершенно уверен, что из клуба уходит его тезка Бускетс. Каково же было удивление игрока, когда в последний момент выяснилось, что знаменитый опорник неожиданно передумал и, чтобы праздник не прошел впустую, не выбрасывать торты и два раза не ходить, ведущие объявили, что вместо Бускетса Барселону покинет Роберто.
А потому что не чего Бускетса Серджи называть, он всю жизнь Серхио. Не было бы путаницы.
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