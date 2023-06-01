Реакция Роберта тоже попала в кадр 📸

Вчера на «Камп Ноу» отгремела церемония в честь ухода Серджи Роберто из «Барсы», а сегодня на базе клуба провожают Жорди Альбу, который тоже решил расстаться с родной командой.

Обязательной частью такого события является небольшая серия вопросов от журналистов главному герою вечера, и Жорди не стал исключением. В одном из своих ответов он забавно подшутил на Робертом Левандовски.

«Крайние защитники бегают больше всех?» — спросили Альбу.

«Все наши игроки много бегают… кроме Левандовски».

Слова Жорди очень рассмешили всех игроков «Барселоны».

Роберт тоже совсем не в обиде.

Ну что тут скажешь, Роберту не обязательно много бегать, лишь бы он был решителен перед воротами и не упускал шансы 😏