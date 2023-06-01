Альба подколол Левандовски на церемонии, устроенной в честь защитника. Игроки «Барсы» шутку оценили 😂🙊
Реакция Роберта тоже попала в кадр 📸
Вчера на «Камп Ноу» отгремела церемония в честь ухода Серджи Роберто из «Барсы», а сегодня на базе клуба провожают Жорди Альбу, который тоже решил расстаться с родной командой.
Обязательной частью такого события является небольшая серия вопросов от журналистов главному герою вечера, и Жорди не стал исключением. В одном из своих ответов он забавно подшутил на Робертом Левандовски.
«Крайние защитники бегают больше всех?» — спросили Альбу.
«Все наши игроки много бегают… кроме Левандовски».
Слова Жорди очень рассмешили всех игроков «Барселоны».
Роберт тоже совсем не в обиде.
Ну что тут скажешь, Роберту не обязательно много бегать, лишь бы он был решителен перед воротами и не упускал шансы 😏
Интересно, что сам Серджи, присутствовавший на торжестве весь вечер, был совершенно уверен, что из клуба уходит его тезка Бускетс. Каково же было удивление игрока, когда в последний момент выяснилось, что знаменитый опорник неожиданно передумал и, чтобы праздник не прошел впустую, не выбрасывать торты и два раза не ходить, ведущие объявили, что вместо Бускетса Барселону покинет Роберто.
Нап должен забивать,остальное второстепенно.