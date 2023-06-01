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Недавно Хави рассказал, что «Манчестер Сити» заблокировал трансфер Канселу в «Барсу». Теперь мы знаем, в чем причина такого решения 👀

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Кажется, тренер каталонцев немного схитрил.

Пару дней назад Хави заявил, что в январе «Манчестер Сити» не дал добро на трансфер Жоау Канселу в «Барсу», несмотря на то, что агент игрока предлагал его каталонцам.

«Мы хотели, чтобы Жоау Канселу перешел в «Барсу» в январе, его нам предложили, и мы согласились», — сказал Хави в интервью TV3.

«Внутри «Манчестер Сити» обсудили это, а затем сообщили нам, что они не хотят отпускать Жоау в «Барселону».

Как оказалось, «Манчестер Сити» заблокировал сделку не из вредности.

Согласно информации от Diario AS, «Барселона» предложила покрыть только процент от зарплаты игрока, которая составляет 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю. «Бавария» же была готова выплачивать полную сумму, и поэтому «Сити» отправил игрока в Германию. Решение принималось исключительно по экономическим причинам.

Сегодня у «Барселоны» та же проблема. Даже если она попытается взять Канселу в аренду, ей нужно будет убедить «Ман Сити» платить не менее 50% от его зарплаты, иначе зарегистрировать его в Ла Лиге будет невозможно.

Очевидно, что такое предложение может перебить другая команда, которая возьмет на себя полную сумму или будет готова купить его. Ранее сообщалось, что «горожане» оценивают защитника в 65 миллионов фунтов стерлингов.

Хави не раз говорил, что «Барселоне» необходимо подписать правого защитника такого уровня, как Канселу, но проблемы с фондом заработной платы по-прежнему усложняют эту задачу.

2 комментария

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ЧИКО
Почему сразу из за вредности?Раз Барсе отказали, значит вредничают? естественно сделают то, что им выгодно… И сейчас так будет… просто не надо лезть туда, куда заранее знают, что не пролезут… кстати Барса ещё не оплатила МС всю сумму за Торреса…..
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bulldozer
Канселу успел заработать себе славу токсичного игрока. А в Барсе сейчас великолепная атмосфера в раздевалке. Неизвестно, как сказался бы приход португальца. Так что, возможно, Пеп в очередной раз сослужил добрую службу своему родному клубу.
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