Лучший в истории.

«Камп Ноу» попрощался с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой, которые провели последние матчи в составе «Барселоны» на домашней арене.

После игры у Хави спросили, заслуживает ли Лионель Месси такого же прощания - перед переполненным домашним стадионом.

«Месси тоже этого заслуживает, я думаю, мы все согласны с этим, давайте подождем.

Мы все любим Лео, но это не значит, что он приедет. Месси - лучший игрок в истории «Барсы». Все зависит от его желания», - заявил Хави.

Как думаете, Лео вернется летом в «Барселону»?