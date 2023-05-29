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😕 «Мы все любим Лео, но это не значит, что он приедет». Хави считает, что Месси заслужил достойного прощания с «Барселоной»

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Лучший в истории.

«Камп Ноу» попрощался с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой, которые провели последние матчи в составе «Барселоны» на домашней арене.

После игры у Хави спросили, заслуживает ли Лионель Месси такого же прощания - перед переполненным домашним стадионом.

We're in permanent contact' - Xavi reiterates that Lionel Messi would be welcomed back to Barcelona with open arms | Goal.com UK

«Месси тоже этого заслуживает, я думаю, мы все согласны с этим, давайте подождем.

Мы все любим Лео, но это не значит, что он приедет. Месси - лучший игрок в истории «Барсы». Все зависит от его желания», - заявил Хави.

Как думаете, Лео вернется летом в «Барселону»?

1 комментарий

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Rule1
Больше всего хочу что бы Лео Месси вернулся в Барселону и достойно,с почестями завершил свою эпопею в Европе.
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