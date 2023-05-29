😕 «Мы все любим Лео, но это не значит, что он приедет». Хави считает, что Месси заслужил достойного прощания с «Барселоной»
Лучший в истории.
«Камп Ноу» попрощался с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой, которые провели последние матчи в составе «Барселоны» на домашней арене.
После игры у Хави спросили, заслуживает ли Лионель Месси такого же прощания - перед переполненным домашним стадионом.
«Месси тоже этого заслуживает, я думаю, мы все согласны с этим, давайте подождем.
Мы все любим Лео, но это не значит, что он приедет. Месси - лучший игрок в истории «Барсы». Все зависит от его желания», - заявил Хави.
Как думаете, Лео вернется летом в «Барселону»?
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