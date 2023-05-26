FC BARCELONA
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😮😮😮 «Состав мечты». Фанат «Барсы» собрал команду на следующий сезон. Центр поля вас очень удивит

Жоау Канселу Жоау Канселу
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Йозуа Киммих Йозуа Киммих
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Рубен Невеш Рубен Невеш
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Будущее лето обещает стать одним из самых захватывающих на трансферном рынке топ-клубов Испании.

«Барселона» нацелена подписать несколько игроков мирового класса, чтобы продолжить прогрессировать и успешно выступить в Лиге чемпионов.

Само собой, нельзя забывать и про самое ожидаемое событие будущего лета - возвращение в «Барсу» Лионеля Месси.

Один из фанатов собрал команду мечты, которую он хочет видеть на «Камп Ноу» в следующем сезоне. Его всецело поддержали.

Йозуа Киммих, Рубен Невеш и Мартин Субименди - новички предполагаемой опорной зоны. А Гюндоган неожиданно расположен выше.

Жоау Канселу тоже входит в планы болельщиков «Барсы» - он занимает позицию правого защитника, которая, пожалуй, считается самой проблемной в составе сине-гранатовых.

Как оцените такой состав? Замахнется на победу в ЛЧ?

4 комментария

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Hella black
Тяжело в такое поверить,очень хочется верить но вряд ли.
После ухода Дани Алвеса правый край так и остался самой геморройной позицией Барселоны.
+4
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Оливер Кан удаляет Роберту
удались из моей ленты
+3
-1
+2
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Alex Arendt
Ага... Отличные новости от фаната
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Artem Gavrishov
А где Гави?
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