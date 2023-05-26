😮😮😮 «Состав мечты». Фанат «Барсы» собрал команду на следующий сезон. Центр поля вас очень удивит
Будущее лето обещает стать одним из самых захватывающих на трансферном рынке топ-клубов Испании.
«Барселона» нацелена подписать несколько игроков мирового класса, чтобы продолжить прогрессировать и успешно выступить в Лиге чемпионов.
Само собой, нельзя забывать и про самое ожидаемое событие будущего лета - возвращение в «Барсу» Лионеля Месси.
Один из фанатов собрал команду мечты, которую он хочет видеть на «Камп Ноу» в следующем сезоне. Его всецело поддержали.
Йозуа Киммих, Рубен Невеш и Мартин Субименди - новички предполагаемой опорной зоны. А Гюндоган неожиданно расположен выше.
Жоау Канселу тоже входит в планы болельщиков «Барсы» - он занимает позицию правого защитника, которая, пожалуй, считается самой проблемной в составе сине-гранатовых.
Как оцените такой состав? Замахнется на победу в ЛЧ?
После ухода Дани Алвеса правый край так и остался самой геморройной позицией Барселоны.