Будущее лето обещает стать одним из самых захватывающих на трансферном рынке топ-клубов Испании.

«Барселона» нацелена подписать несколько игроков мирового класса, чтобы продолжить прогрессировать и успешно выступить в Лиге чемпионов.

Само собой, нельзя забывать и про самое ожидаемое событие будущего лета - возвращение в «Барсу» Лионеля Месси.

Один из фанатов собрал команду мечты, которую он хочет видеть на «Камп Ноу» в следующем сезоне. Его всецело поддержали.

Йозуа Киммих, Рубен Невеш и Мартин Субименди - новички предполагаемой опорной зоны. А Гюндоган неожиданно расположен выше.

Жоау Канселу тоже входит в планы болельщиков «Барсы» - он занимает позицию правого защитника, которая, пожалуй, считается самой проблемной в составе сине-гранатовых.

Как оцените такой состав? Замахнется на победу в ЛЧ?