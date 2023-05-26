Обойдутся тем, что есть?

Жорди Альба неожиданно для всех, в том числе и для «Барселоны», принял решение продолжить карьеру в другом месте. Поэтому теперь клубу нужно срочно задуматься, кто же сможет оборонять левый фланг в следующем году.

В этом сезоне Алекс Бальде, стремительно ворвавшийся в первую команду, был основным левым защитником, усадив Альбу на скамейку, но Хави, естественно, не может рассчитывать, что он будет играть постоянно. Маркос Алонсо тоже может выступать слева, но все же в первую очередь он привык защищать центр поля.

Логично было бы предположить, что каталонцы захотят приобрести игрока на эту позицию, но, как утверждает Mundo Deportivo, в клубе надеются обойтись уже существующими игроками.

Руководство рассматривает Серджи Роберто как возможного кандидата на роль левого защитника, как и возвращающегося из аренды в «Милане» Серджиньо Деста. Но оба эти варианта нежелательны, так как тренерский штаб видит Роберто либо справа, либо в роли опорника, а Деста хотят продать.

«Барса» также думает о переводе в первую команду Романа Веги, воспитанника «Ла Масии», чтобы он повторил путь Алекса Бальде.

Единственный игрок, которого «блауграна» хотела бы приобрести, — это защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который провел этот сезон в аренде в «Баварии». Хави мечтает, что клуб подписал его летом, потому что он считает португальца универсальным крайним защитником.

А кого бы выбрали вы?