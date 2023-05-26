FC BARCELONA
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«Барселона» ищет подмену для Алекса Бальде после ухода Жорди Альбы. Лишь один вариант требует финансовых вложений

Жоау Канселу Жоау Канселу
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Обойдутся тем, что есть?

Жорди Альба неожиданно для всех, в том числе и для «Барселоны», принял решение продолжить карьеру в другом месте. Поэтому теперь клубу нужно срочно задуматься, кто же сможет оборонять левый фланг в следующем году.

В этом сезоне Алекс Бальде, стремительно ворвавшийся в первую команду, был основным левым защитником, усадив Альбу на скамейку, но Хави, естественно, не может рассчитывать, что он будет играть постоянно. Маркос Алонсо тоже может выступать слева, но все же в первую очередь он привык защищать центр поля.

Логично было бы предположить, что каталонцы захотят приобрести игрока на эту позицию, но, как утверждает Mundo Deportivo, в клубе надеются обойтись уже существующими игроками.

Руководство рассматривает Серджи Роберто как возможного кандидата на роль левого защитника, как и возвращающегося из аренды в «Милане» Серджиньо Деста. Но оба эти варианта нежелательны, так как тренерский штаб видит Роберто либо справа, либо в роли опорника, а Деста хотят продать.

«Барса» также думает о переводе в первую команду Романа Веги, воспитанника «Ла Масии», чтобы он повторил путь Алекса Бальде.

Единственный игрок, которого «блауграна» хотела бы приобрести, — это защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который провел этот сезон в аренде в «Баварии». Хави мечтает, что клуб подписал его летом, потому что он считает португальца универсальным крайним защитником.

А кого бы выбрали вы?

6 комментариев

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TemaGovnoed
Если есть возможность подписать Канселу, то надо за него бороться. Он может сыграть как слева, так и справа, да и в полузащите может что-нибудь выдать
+4
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+4
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Alibaba51
если посмотреть кого "Манчестер Сити" сплавил в Барсу, а это Феран Торрес и Эрик Гарсия, то не надо Канселу. Если бы это был качественный игрок то Гвардиола не отправил бы его в аренду
+4
0
+4
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Achilles 21
слухи про фримпонга из байера вроде были
+3
0
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Абдул Абакаев
на подмену Балье ест Алонсо. нужен профильный ПЗ
0
0
0
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СД18
Ответ TemaGovnoed
Если есть возможность подписать Канселу, то надо за него бороться. Он может сыграть как слева, так и справа, да и в полузащите может что-нибудь выдать
Он дорогой и не захочет сидеть на лавке. А у нас укомплектованная защита: Кунде-Кристенсен-Араухо-Бальде
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СД18
Ответ Абдул Абакаев
на подмену Балье ест Алонсо. нужен профильный ПЗ
ПЗ есть кунде, нужен опорник и ЦН
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