7 комментариев

Поскольку Жорди Альба покидает «Барселону», есть смысл подумать о том, кто станет вторым выбором на позицию левого защитника после Алекса Бальде в следующем сезоне.

Вот возможные варианты.

1. Маркос Алонсо

32-летний испанец наконец-то сможет играть на родной позиции после нескольких месяцев, проведенных в качестве запасного центрального защитника.

Одной из главных сильных сторон Алонсо является пас, поэтому в следующем сезоне он сможет чаще использовать козырь.

2. Иньиго Маринтинес

Потенциальный новичок «Барсы» способен сыграть слева, если потребуется.

Однако проблема в том, что последний раз он делал это в 2019 году, когда играл за сборную Испании.

Мы уже убедились, что Хави не любит ставить 32-летнего игрока на фланг защиты с четырьмя защитниками в системе, однако все может измениться, если «Барса» будет играть с тремя защитниками, а Мартинес будет использоваться как левоногий центральный защитник.

3. Жоау Канселу или другой новый фланговый защитник

Не исключено, что этим летом «Барса» приобретет чистого флангового защитника.

Жоау Кансело, который может играть как на позиции правого, так и левого фулбэка, был связан с «Барсой» в течение последних нескольких месяцев. Также каталонцы давно проявляют интерес к Хосе Гайе из «Валенсии».