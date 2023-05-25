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Альба уходит – и у Хави нет игроков на замену Бальде. Какие варианты есть у «Барсы»?

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Поскольку Жорди Альба покидает «Барселону», есть смысл подумать о том, кто станет вторым выбором на позицию левого защитника после Алекса Бальде в следующем сезоне.

Вот возможные варианты.

1. Маркос Алонсо

32-летний испанец наконец-то сможет играть на родной позиции после нескольких месяцев, проведенных в качестве запасного центрального защитника.

Одной из главных сильных сторон Алонсо является пас, поэтому в следующем сезоне он сможет чаще использовать козырь.

2. Иньиго Маринтинес

Потенциальный новичок «Барсы» способен сыграть слева, если потребуется.

Однако проблема в том, что последний раз он делал это в 2019 году, когда играл за сборную Испании.

Мы уже убедились, что Хави не любит ставить 32-летнего игрока на фланг защиты с четырьмя защитниками в системе, однако все может измениться, если «Барса» будет играть с тремя защитниками, а Мартинес будет использоваться как левоногий центральный защитник.

3. Жоау Канселу или другой новый фланговый защитник

Не исключено, что этим летом «Барса» приобретет чистого флангового защитника.

Жоау Кансело, который может играть как на позиции правого, так и левого фулбэка, был связан с «Барсой» в течение последних нескольких месяцев. Также каталонцы давно проявляют интерес к Хосе Гайе из «Валенсии».

7 комментариев

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Михаил Зобнин
Четыре Араухо закрыли бы всю защиту))
+13
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СД18
А еще в стиле Бальде можно использовать Абде
+5
-1
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Karl0709
А ещё можно Кунде поставить на левый фланг ему так-то всё равно с какой стороны играть 😁
+3
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+3
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Alexander Sragovich
Ответ Михаил Зобнин
Четыре Араухо закрыли бы всю защиту))
Хватило бы и двух. Он монстр как в силовом так и в тактическом плане.
+1
0
+1
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TJ tigra
Не надо канселу. Плохой характер может подпортить не только себе, но и внутри команды атмосферу. Она только наладилась
0
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vc46jh8jnk
Ответ Karl0709
А ещё можно Кунде поставить на левый фланг ему так-то всё равно с какой стороны играть 😁
Все равно привозят )))
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Эмиль3979
Ответ vc46jh8jnk
Все равно привозят )))
Кунде продадут думаю
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