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«Я хочу играть с Месси». Роберт Левандовски уверен, что возвращение Лео только поможет ему и команде

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Никаких сомнений.

Роберт Левандовски дал большое интервью YouTube-каналу Meczyki, где, среди прочего, его спросили, готов ли он конкурировать с Месси в «Барселоне».

Польский нападающий уверенно ответил:

«Я хочу играть с Месси здесь, в Барселоне. В последние годы его стиль изменился. Легче играть с игроками, которые понимают футбол так глубоко, как он. Он думает по-другому, по-другому позиционирует себя на поле. У него уникальное чувство. Он бы точно был полезен для нас.

Где бы я поставил его на поле? Тебе придется спросить об этом Хави».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает этим летом и уже очевидно, что продления не будет.

Сейчас «Барса» ждет от Ла Лиги одобрения экономического плана жизнеспособности, и, если это произойдет, каталонцы наконец смогут сделать аргентинцу конкретное предложение, которое, судя по слухам, он вряд ли отклонит. Так что с большой вероятностью в следующем сезоне мы увидим Роберта и Лео, выступающих за одну команду.

17 комментариев

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Артём барса
Наконец то Месси дадут топого завершителя после Суареса
+13
-3
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Игорь Климов
«Барселона» провела внутреннее исследование, и возвращение Месси принесет прямой доход в размере 230 миллионов евро за сезон.
Diario SPOR. (с)
+13
-3
+10
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vadned
Ответ & Co1366
Может Лео и поможет Лёве обрести былую прыть - результативную игру.
Да, для юного 34-летнего нападающего позарез нужен опытный 35-летний распасовщик. Так сказать, "Старикам тут не место".
+5
0
+5
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василий иванов
этот лицемер не конкурент Месси, учитывая сколько он вообще моментов реализовал во второй половине сезона! превратился в долгодумающее бревно, которое постоянно передерживает мяч.
+7
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Очевидное невероятное
Месси разгонять будет Барселону своими фирменными пасами
+6
-2
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VK
Ответ Игорь Климов
«Барселона» провела внутреннее исследование, и возвращение Месси принесет прямой доход в размере 230 миллионов евро за сезон. Diario SPOR. (с)
Странно, что не ты это исследование провел
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Очевидное невероятное
Ответ Артём барса
Наконец то Месси дадут топого завершителя после Суареса
Суарес много сделал для Барселоны
+3
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TAGAY
Ответ vadned
Как бы до полного банкротства не разогнал.
что за бред несешь?! он придет на ЗП 25млн в год(12 чистыми, как и у Левы кстати)+бесплатно, а теперь назови хоть одного топ игрока который обойдется дешевле? Б.Сильвa будет стоить 80млн,a ЗП будет явно выше чем 12 чистыми, либо зачем ему пeреходить в Барсу из лучшей команды.. топ игроки будут стоить много, и ЗП будет на уровне Лео, разница там в том что Лео 100% заиграет и точно по медийке всем даст фору.
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Михаил Зобнин
Так вали в ПСЖ, поляк
+3
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& Co1366
Может Лео и поможет Лёве обрести былую прыть - результативную игру.
+2
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СД18
Месси не куда ставить не надо, он играет свободным художником, как и сам Левандовский в последнее время. То опускается в опорную зону, то смещается на один фланг, затем на другой.
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Musa Magomadov
Для Барсы вижу только плюсы подписанию Лео. Думаете Аргентина была самой сильной командой?нет кнш они просто верили где другие не верят,именно то чего дал Аргентине все эти эмоции характер дух может дать своим товарищам Лео в Барсе,
+1
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Арыч Фаворитик
Думаю сыграются, это вам не жадный единоличник Мбаппе. 2 года думаю Лева и Лео попылят ещё👍
+1
0
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vadned
Ответ Очевидное невероятное
Месси разгонять будет Барселону своими фирменными пасами
Как бы до полного банкротства не разогнал.
+5
-4
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Кашшай Чакырович
Только пшека нужно убрать из Барселоны ,после его высказывания !
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Alexlagodny
Ответ Кашшай Чакырович
Только пшека нужно убрать из Барселоны ,после его высказывания !
A зарегистрироваться на сайте решил сразу после того, что Левандовски сказал? Стоило ли ? 😂😂 Смотрю одни минусы в твоих предыдущих комментариях, молодец )))
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