17 комментариев

Никаких сомнений.

Роберт Левандовски дал большое интервью YouTube-каналу Meczyki, где, среди прочего, его спросили, готов ли он конкурировать с Месси в «Барселоне».

Польский нападающий уверенно ответил:

«Я хочу играть с Месси здесь, в Барселоне. В последние годы его стиль изменился. Легче играть с игроками, которые понимают футбол так глубоко, как он. Он думает по-другому, по-другому позиционирует себя на поле. У него уникальное чувство. Он бы точно был полезен для нас.

Где бы я поставил его на поле? Тебе придется спросить об этом Хави».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает этим летом и уже очевидно, что продления не будет.

Сейчас «Барса» ждет от Ла Лиги одобрения экономического плана жизнеспособности, и, если это произойдет, каталонцы наконец смогут сделать аргентинцу конкретное предложение, которое, судя по слухам, он вряд ли отклонит. Так что с большой вероятностью в следующем сезоне мы увидим Роберта и Лео, выступающих за одну команду.