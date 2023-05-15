Легенда каталонского клуба.

31 августа 2009 года донецкий «Шахтер» получил от «Барселоны» за своего защитника Дмитрия Чигринского 25 млн евро. Каталонский клуб не мог заявить игрока на Лигу чемпионов, так как он уже был заигран за «горняков».

Трансфер вызвал большое количество вопросов, ведь главной парой центральных защитников считались Пуйоль − Пике, а украинец на тот момент выглядел слабее обоих. Однако в некоторых матчах его все-таки выпускали в составе и всего за сезон в Каталонии Чигринский провел 12 матчей Ла Лиги, 10 из них в основе. Через год Дмитрий вернулся в «Шахтер» за 15 млн евро, а главной причиной называли финансовые проблемы испанского клуба.

Сам Дмитрий Чигринский довольно философски относится к времени, которое он провел в Каталонии. На вопрос журналиста Relevo о том сезоне, украинец ответил: «Я никогда не говорю, что играл в «Барселоне». Я просто говорю, что был в Барселоне. Быть среди лучших или даже быть худшим среди лучших − не стыдно. Это был уникальный опыт − учиться у великих игроков и великих личностей. Нужно быть очень плохим человеком, чтобы не извлечь из этого уроки. Игра за «Барсу» стала подтверждением того, что в жизни возможно все, даже получить место, о которым ты и не мечтал. Сейчас моя футбольная миссия − поделиться тем, что я пережил, с молодыми людьми, потому что все проходят на определенном этапе своей карьеры через проблемы. В каком-то смысле чувствую, что это мой долг».

А потом рассказал о том, как вообще оказался в испанском клубе.

«Мы были в одной группе Лиги чемпионов со «Спортингом» и «Базелем». В Донецке мы играли очень хорошо, хотя в итоге проиграли 1:2. После матча Жорди Кройфф, который в то время был в донецком «Металлурге», сказал мне, что Гвардиола без ума от меня. По правде говоря, я никогда не думал, что такое произойдет. Слухи в прессе ходили еще зимой, но из этого ничего не вышло. Через несколько дней после победы в Кубке УЕФА мне позвонили: «Теперь все серьезно, Дмитрий». Впервые в карьере я почувствовал настоящее давление. Тем не менее, я понял, что все серьезно, когда во время предсезонки в Швейцарии мне позвонил Гвардиола. Вот тогда я действительно перепугался. Пеп сказал мне: «Я хочу, чтобы ты стал партнером Пике на долгие годы. Поверь мне, мне нравится твой контроль мяча, твои действия на поле...». Я был в шоке».

А какие у вас воспоминания о Дмитрии Чигринском в «Барселоне»? Пишите в комментариях.